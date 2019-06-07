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      Схопили за шию, били, заламували руки, – активіст про силове захоплення кінотеатру "Київ"

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      Фото з місця події
      Фото з місця події / 24 канал

      У столичному культурному центрі "Кінотеатр Київ" повідомили про силове захоплення. Зранку 7 червня з будівлі вивели всіх глядачів, не допустили чинних орендодавців всередину й сказали, що проводитимуть інвентаризацію.

      Про це 24 каналу розповів учасник акції проти рейдерства кінотеатру "Київ", кінематографіст та режисер монтажу Микола Базаркін.

      Читайте також: У кінотеатрі "Київ" заявили про силове захоплення: міська влада каже, що це інвентаризація

      За його словами, ці дії здійснювали представники Муніципальної варти Києва, зокрема Департамент комунальної власності з особами, переодягненими в форму муніципальної охорони з "С-14".

      Чоловік з Муніципальної охорони схопив мене за шию, поволок подалі від камер журналістів, там почав бити, штовхнув на сходи, прижав головою до східців, затуляв рота, аби я не кричав,
      – розповів Базаркін. 

      Й додав, що згодом прийшли ще двоє й почали заламувати йому руки. Поліція, яка прибула на місце події, сказала відпустити активіста. Але переважно правоохоронці бездіяли, просто спостерігали.

      Силове захоплення кінотеатру
      Представник Муніципальної охорони, який бив учасника акції проти рейдерства

      Базаркін пояснив, що Департамент комунальної власності Києва розпоряджається всіма кінотеатрами, які були взагалі в столиці з часів незалежності. За цей час вони знищили 31 кінотеатр у місті.

      31 кінотеатр зараз не працює. Тепер проводять тіньову схему по передачі оренди найкращого кінотеатру країни. Він мав найрізноманітнішу програму фестивального авторського кіно в Україні: брали українські фільми в прокат, проводили прем'єри,
      – наголосив він.

      "За останні декілька років закрили "Кінопанораму", "Орбіту", "Дружбу", "Кінопалац". "Київ" хочуть передати бізнесмену Борису Фуксману, який володіє мережею кінотеатрів "Сінема центр". У них показують комікси, романтичні комедії і футбол на великому екрані", – розповів активіст.


      У кінотеатрі "Київ" заявили про силове захоплення будівлі

      За словами Базаркіна, конкурс серед потенційних орендарів приміщення був проведений з багатьома порушеннями закону, через це зараз триває суд. Та попри розгляд справи договір з Фуксманом все одно підписують й захоплюють приміщення кінотеатру.

      Зазначимо, що 7 червня о 19:00 активісти проведуть акцію, до якої залучать юристів від чинного орендаря, кінематографістів й киян. Крім цього, небайдужі мешканці столиці та представники кінотеатру мають намір прийти 18 червня на судове засідання, а 29 червня провести акцію під КМДА.

      Що відомо про скандал довкола кінотеатру "Київ"?У січні 2019 року стік термін дії договору оренди кінотеатру "Київ" з міською держадміністрацією. За кілька місяців до цього культурний центр звернувся до КМДА з проханням продовжити оренду, проте жодної відповіді не отримував, аж поки про долю кінотеатру не почали говорити у ЗМІ.

      Згодом у КМДА пояснили, що хочуть провести конкурс серед потенційних орендарів, оскільки культурний центр за старою угодою нібито мало платить – 47 тисяч гривень на місяць. Перемогу в конкурсі мав отримати той, хто зможе гарантувати більшу орендну плату. Стартова ціна становила 700 тисяч гривень на місяць.

      8 квітня Київрада оприлюднила рішення про проведення нового конкурсу через електронну торгову систему ProZorro. Організатори кінофестивалю "Молодість" та Одеського міжнародного кінофестивалю, "Держкіно", "Українська кіноакадемія" підтримали колектив кінотеатру "Київ" та виступили проти рішення департаменту. Проте у приміщення таки з’явився новий орендар.

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      Теги: Новини України Новини Києва Новини культури Новини нерухомості Кіно Київрада Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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