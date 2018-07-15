Шотландця затримали після того, як він пролетів над курортом Трампа з протестним плакатом

У Шотландії затримали чоловіка, який пролітав на параплані над курортом президента США Дональда Трампа з протестним плакатом на якому написано "Трамп: залишається лише сподіватись на краще".

Про це повідомляє The Guardian. Читайте також: Поведінка Трампа збільшила недовіру в НАТО, – аналітик Зазначається, що поліція аргументувала затримання чоловіка забороною перельотів у зоні курорту. Додамо, що 14 липня сотні тисяч людей вийшли на вулиці шотландського міста Глазго, щоб приєднатися до протестів проти візиту президента США до Великої Британії. За кілька днів до цього, 13 липня, у Лондоні також пройшли протести проти візиту Дональда Трампа. Мітингувальники запустили величезну повітряну кулю, яка зображала Трампа як дитину, що пролітала між будинками парламенту. Police Scotland says a 55-year-old man has been arrested in connection with an incident where a powered parachute was flown in the vicinity of U.S. President Donald Trump's Turnberry hotel in Scotland on Friday — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 15 липня 2018 р. Дивіться відео: Шотландець пролетів над курортом Трампа з плакатом