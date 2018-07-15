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Шотландця затримали після того, як він пролетів над курортом Трампа з протестним плакатом

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Шотландець пролетів над курортом Трампа з плакатом
Шотландець пролетів над курортом Трампа з плакатом / google

У Шотландії затримали чоловіка, який пролітав на параплані над курортом президента США Дональда Трампа з протестним плакатом на якому написано "Трамп: залишається лише сподіватись на краще".

Про це повідомляє The Guardian.

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Зазначається, що поліція аргументувала затримання чоловіка забороною перельотів у зоні курорту.

Додамо, що 14 липня сотні тисяч людей вийшли на вулиці шотландського міста Глазго, щоб приєднатися до протестів проти візиту президента США до Великої Британії. За кілька днів до цього, 13 липня, у Лондоні також пройшли протести проти візиту Дональда Трампа. Мітингувальники запустили величезну повітряну кулю, яка зображала Трампа як дитину, що пролітала між будинками парламенту. 

Дивіться відео: Шотландець пролетів над курортом Трампа з плакатом

 

Теги: Дональд Трамп Великобританія
Джерело: 24 Канал
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