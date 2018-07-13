Шоу одного президента на саміті НАТО: хто насправді "гальмує" Альянс та чи має рацію Трамп

Про те, чим завершився черговий брюсcельський саміт НАТО та чим він був корисний чи шкідливий для України, повідомили вже, напевно, всі ЗМІ.

Про Трампа і його зустріч з Петром Порошенком, про Трампа та його ухиляння від прямої відповіді на "лакмусове питання" "чий Крим?", про Трампа та його вимогу до країн-членів НАТО, по-перше, припинити купувати в Росії газ, а по-друге – негайно збільшити власні витрати на оборону... Тем було багато, але об'єднує їх одне – 45-й скандальний президент Сполучених Штатів Америки.

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Американський президент, мабуть, ніщо так не любить, як "перетягти ковдру на себе" та красти в усіх інших політиків шоу. І цього разу він продемонстрував себе як великого переможця над власними союзниками, яких залишив, як кажуть німці, "стояти під дощем".



Трамп своєю експресивною поведінкою знову "перетягнув" усю увагу на себе під час саміту НАТО

За рибу – гроші!

Складається враження, що Дональдові Трампу просто замало конфронтацій: у перший же день дводенного брюссельського саміту він зламав увесь план заходів, не побажавши постояти під час урочистої церемонії вітання, а замість того просто з трибуни вербально напав на канцлера ФРН Ангелу Меркель, звинувативши Німеччину у "повній залежності від Росії" в енергетичному плані. А ще заявив, що, мовляв, німці обіцяли збільшити оборонні витрати до двох відсотків від свого "товстого" німецького державного бюджету, а досі цього виконали. Наступного дня він повторив те ж саме у своєму улюбленому Twitter, але цього разу його звинувачення були спрямовані на всіх союзників по НАТО: він вважає, що їм слід витрачати на оборону навіть не 2, а всі 4% від своїх державних бюджетів. Бо інакше виходить, що "ви, любі союзники, просто ганебно ховаєтесь за спинами американських військових та платників податків, які мають самі захищати вас від Росії?"

В цьому конфлікті слід відзначити, що, мабуть, не дарма саме напередодні зустрічі з Путіним в Гельсінкі Трамп відкрито та недвозначно наголосив, кого вважає головним ворогом Північноатлантичного альянсу, а саме – Росію. Це, звичайно, позитивний сигнал, але неприємним є те, що свої звинувачення президент США двадцять хвилин поспіль видавав у мікрофон не де-небудь, а саме на засіданні, присвяченому майбутньому членству в НАТО Грузії та України. Таким чином, ні про Грузію, ані про Україну на тому засіданні вже й не згадували, натомість намагалися відбитися від настирливого господаря Білого дому, який вимагав збільшити військові видатки не до 2024 року, як це планувалося раніше, а вже до початку 2019-го. З дипломатичних кіл доповідають навіть, що цю вимогу Трамп підкріпив погрозою, що в іншому випадку США можуть "зайнятися власними справами", тобто вийти з Альянсу. Це настільки перелякало всіх, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг терміново скликав кризове засідання Північноатлантичної ради – головного виконавчого органу НАТО, де про питання Грузії та України також не згадали.

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"Гальмівні" союзники

А що ж там відбувалося? Лідери країн та урядів держав-членів НАТО намагалися приборкати гнівного американця. Меркель казала, що дедлайн для збільшення витрат ще не настав і що вона не може просто так, з учора на сьогодні, вкласти у військовий бюджет своєї країни 80 мільярдів євро замість запланованих 40. Але Німеччина все ж таки намагатиметься піти Трампові назустріч та збільшити свої витрати на оборону. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в такий короткий термін він просто не в змозі "протягти" новий, змінений бюджет. Втім, на Трампа ніщо не діяло: він наполягав на тому, що ті 1,2%, які витрачає Німеччина, найбагатша країна Європи, на власну оборону – це просто смішно.

Більше того, він, Трамп, взагалі не розуміє, як це так виходить, що Німеччина будує разом з Росією другу гілку газогону "Північний потік", розраховуючи купувати в Москви майже 70% своєї річної потреби в газі та стаючи, таким чином, залежною від Росії як економічно, так і політично, і водночас вимагає, аби заокеанський союзник за свої ж гроші боронив її від російського агресора? Інсайдери повідомляють, що лідери країн НАТО подекуди просто губилися перед вкрай різким та жодним чином недипломатичним американським президентом. Зрештою, всі вони поступилися й пообіцяли терміново збільшити власні військові бюджети.



Конфлікт між Трампом і Меркель: президент США вважає Німеччину "газовим васалом" Росії

І – о, диво! – одразу все стихло. Під час підсумкової прес-конференції, до якої глава Білого дому запросив ще й свого радника з питань нацбезпеки Джона Болтона та шефа Держдепу Майка Помпео, Трамп вже сяяв вдоволеною посмішкою та розповідав журналістам, що на саміті панували "фантастична атмосфера" та "справжній командний дух", а НАТО зараз – сильніша, ніж будь-коли, функціонує, як "добре змащена машина", і що всі союзники йому "щиро дякують".



В останній день саміту НАТО настрої Трампа кардинально змінилися, він навіть заявив, що "вірить у цю організацію", яка зараз міцна, як ніколи до того

Оговтавшись після таких "атак", Єнс Столтенберг констатував, що додаткові 40 мільярдів доларів, які Альянс отримав до цього часу – це заслуга саме Трампа.

Його послання було чітко й недвозначно почуте,

– заявив генсек НАТО.

Яким чином члени Альянсу тепер збільшуватимуть власні оборонні бюджети – поки що не дуже зрозуміло: формально, так звану Уельську угоду про те, що видатки збільшуватимуться до 2024 року, ніхто не змінював, про що нагадав усім на власній прес-конференції Еммануель Макрон. Ангела Меркель, у свою чергу, розповіла про "дуже серйозну дискусію". На питання, чи збирається Німеччина тепер збільшувати власний військовий бюджет до 2% замість запланованих 1,5%, вона просто не відповіла, але визнала, що їй доведеться помізкувати, "як вкласти в озброєння ще більше грошей".

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Побоювання, що Трамп може не підписати підсумкову декларацію саміту, як це сталося із декларацією "Великої сімки" в Канаді, розвіяв він сам, заявивши для одного журналіста:

Я – дуже стала людина, я – стабільний геній!

Трамп має рацію?

Насправді, вимога американського президента до європейських партнерів витрачати більше грошей на власну оборону є цілком слушною. Проте, в НАТО йдеться про дещо більше, ніж просто гроші – саме це намагався пояснити Трампові Столтенберг, але той просто не хотів слухати, продовжуючи вважати, що будь-яку проблему можна вирішити бізнес-методами. Дональд Трамп прийшов, побачив та... очолив саміт НАТО. Його, ще раз повторимося, загалом слушні вимоги він подав якомога галасливіше та скандальніше – прилюдно звинувативши Ангелу Меркель у "заграванні" з Путіним та пригрозивши "можливим виходом" Америки з Альянсу. Трамп хоче, аби союзники виклали "гроші на бочку", до того ж – просто зараз, а не потім.

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Насправді ж, весь той "шум" навряд чи був розрахований на союзників – швидше, на американських виборців, які дуже полюбляють, коли їхній президент летить до Європи, грюкає там кулаком по столу та "шикує" всіх – і своїх, і чужих. Тоді він має вигляд такого собі героя з коміксу Marvel: суперпрезидент, захисник пересічного платника податків. А восени – вибори в Конгрес, треба бути достойним республіканцем... "Ми досягли того, чого не досягав до нас ніхто", – розхвалював Трамп сам себе під час прес-конференції саміту НАТО.

У США після цих слів він знову виграв для себе заголовки передових матеріалів усіх газет...

Проте, що постраждало від цієї звичної вже політики викручування рук у виконанні Дональда Трампа – то це довіра та взаємна підтримка всередині НАТО. Бо членами Альянсу є не покірні слуги, а рівноправні партнери.

НАТО – це не одностороння дорога,

– наголосила Меркель у своїй промові.

Тож, якщо Трамп намагається створити картинку, нібито Америка готова захищати Європу лише в тому випадку, якщо та заплатить досить багато "відступних" грошей – навряд чи це можна називати відносинами між союзниками. А як немає союзників, то немає й союзу?

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