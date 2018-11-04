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      Шоу Victoria's Secret: Белла Хадід показала звабливі фото з примірки білизни

      539 Читать новость на русском
      Белла Хадід
      Белла Хадід / Instagram

      Бренд білизняного Victoria's Secret готує традиційне шоу, яке зазвичай відбувається у неділю, 2 грудня, у Нью-Йорку. Супермоделі ретельно слідкують за своїми дієтами і тренуються перед показом.

      Нові фото Белла опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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      Хадід показала свої фото з примірки у чорному комплекті спідньої білизни і чоботах з пітоновим принтом на невисоких підборах.

      "Не можу дочекатися, щоб побачити усі неймовірні образи. Я дуже щаслива бути у складі команди", – наголосила супермодель.

      Белла Хадід
      Белла Хадід / Instagram

      Белла Хадід
      Белла Хадід / Instagram

      Белла Хадід
      Белла Хадід / Instagram

      Белла Хадід
      Белла Хадід / Instagram

      До слова, минулого року Белла Хадід вже працювала моделлю на показі Victoria's Secret, який проходив у Шанхаї.


      Белла Хадід / GettyImages
       

      Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода Белла Хадід
      Джерело: 24 канал
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