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Шоу з привидами: в Саудівській Аравії пройшов показ Dolce & Gabbana з дронами замість моделей

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Показ Dolce & Gabbana з дронами
Показ Dolce & Gabbana з дронами / Скріншот

Модний будинок Dolce & Gabbana провів в місті Джидда в Саудівській Аравії показ. Однак замість моделей по подіуму літали дрони.

Показ припав на дати священного для мусульман місяця Рамадан, який в цьому році йде до 14 червня 2018 року. Через те, що у цей час мусульмани постять, їм заборонено бачити частини тіла людей. Про це повідомляє The New Arab.

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Як зазначається, в основному, жителі Саудівської Аравії адекватно сприйняли підміну моделей. Проте інші гості модного показу зявили, що це більше схоже на обмеження прав жінок.

Дивіться відео з показу Dolce & Gabbana:

Нагадаємо,  Dolce & Gabbana вже вдруге використовує дрони на показі. Вперше це сталося 25 лютого у Мілані: на справжні дрони були підвішені стильні сумочки з нової колекції. Такий несподіваний хід вразив усіх присутніх.

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Саудівська Аравія
Джерело: 24 Канал
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