Сховав у банці з-під горошку: у Сумах суддя погорів на хабарі – фото
Детективи Національного антикорупційного бюро затримали суддю Зарічного районного суду Сум після отримання ним 2 тисяч доларів.
У кабінеті судді проходять слідчі дії. Про це йдеться на сайті НАБУ.
Варто знати: Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
За даними слідства, суддя вимагав неправомірну вигоду у громадянина за те, щоб його не притягнули до адміністративної відповідальності.
Суддя вимагав 2 тисячі доларів хабара / фото НАБУ
На сайті Зарічного райсуду Сум мовиться, що співробітники НАБУ проводять слідчі дії у робочому кабінеті Миколи Шершака.
Суддя Микола Шершак / скріншот з відео
Відзначимо, що у 2016 році скандальний київський суддя Микола Чаус попався на хабарі у 150 тисяч доларів. Він зберігав свої гроші у трилітрових банках, які суддя особисто закопав у дворі власного дому.
Як в Україні можна заробляти на корупціонерах?Верховна Рада ухвалила закон про викривачів корупції. У ньому йдеться не лише про захист для викривачів корупції, а й про виплату їм винагороди у межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру хабара.
Цей закон має захистити не лише викривачів та їхніх близьких, а також надасть право на безоплатну правову допомогу та конфіденційність.
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