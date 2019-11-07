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      Сховав у банці з-під горошку: у Сумах суддя погорів на хабарі – фото

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      Суддя ховав гроші у банці з-під горошку
      Суддя ховав гроші у банці з-під горошку / nabu.gov.ua

      Детективи Національного антикорупційного бюро затримали суддю Зарічного районного суду Сум після отримання ним 2 тисяч доларів.

      У кабінеті судді проходять слідчі дії. Про це йдеться на сайті НАБУ.

      Варто знати: Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках

      За даними слідства, суддя вимагав неправомірну вигоду у громадянина за те, щоб його не притягнули до адміністративної відповідальності.


      Суддя вимагав 2 тисячі доларів хабара / фото НАБУ

      На сайті Зарічного райсуду Сум мовиться, що співробітники НАБУ проводять слідчі дії у робочому кабінеті Миколи Шершака.


      Суддя Микола Шершак / скріншот з відео

      Відзначимо, що у 2016 році скандальний київський суддя Микола Чаус попався на хабарі у 150 тисяч доларів. Він зберігав свої гроші у трилітрових банках, які суддя особисто закопав у дворі власного дому.

      Як в Україні можна заробляти на корупціонерах?Верховна Рада ухвалила закон про викривачів корупції. У ньому йдеться не лише про захист для викривачів корупції, а й про виплату їм винагороди у межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру хабара.

      Цей закон має захистити не лише викривачів та їхніх близьких, а також надасть право на безоплатну правову допомогу та конфіденційність.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Корупція Хабар НАБУ Судді Суми
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