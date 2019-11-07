Сховав у банці з-під горошку: у Сумах суддя погорів на хабарі – фото

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали суддю Зарічного районного суду Сум після отримання ним 2 тисяч доларів.

У кабінеті судді проходять слідчі дії. Про це йдеться на сайті НАБУ.

Варто знати: Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках

За даними слідства, суддя вимагав неправомірну вигоду у громадянина за те, щоб його не притягнули до адміністративної відповідальності.



Суддя вимагав 2 тисячі доларів хабара / фото НАБУ

На сайті Зарічного райсуду Сум мовиться, що співробітники НАБУ проводять слідчі дії у робочому кабінеті Миколи Шершака.



Суддя Микола Шершак / скріншот з відео

Відзначимо, що у 2016 році скандальний київський суддя Микола Чаус попався на хабарі у 150 тисяч доларів. Він зберігав свої гроші у трилітрових банках, які суддя особисто закопав у дворі власного дому.

Як в Україні можна заробляти на корупціонерах?Верховна Рада ухвалила закон про викривачів корупції. У ньому йдеться не лише про захист для викривачів корупції, а й про виплату їм винагороди у межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру хабара.



Цей закон має захистити не лише викривачів та їхніх близьких, а також надасть право на безоплатну правову допомогу та конфіденційність.