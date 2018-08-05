Шовковський може продовжити кар'єру в збірній України, – ЗМІ
Одним з претендентів на місце асистента головного тренера збірної України є колишній голкіпер "Динамо" Олександр Шовковський.
Колишній воротар збірної України, легендарний Олександр Шовковський може поповнити тренерський штаб національної команди, повідомляє "Команда №1".
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Наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко прокоментував цю інформацію так: "Скоро ви все дізнаєтеся…".
Зазначимо, що за збірну України Шовковський провів 92 матчі, а свою ігрову кар'єру закінчив у 2016 році, але в якості тренера ще ніде не працював.
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Джерело: 24 Канал
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