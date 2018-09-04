Шовковський офіційно увійшов в тренерський штаб збірної України

Екс-воротар "Динамо" та національної збірної України Олександр Шовковський став помічником Андрія Шевченка у збірній.

Але підготовкою воротарів він не займатиметься. Шовковський допомагатиме безпосередньо Шевченку у його штабі. Тобто він буде переглядати кандидатів до збірної, обирати гравців тощо.

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"Олександр допомагатиме у виборі гравців. Його обов’язки не будуть перетинатися з тренером воротарів", – розповів головний тренер збірної.

Олександр Шовковський подякував Шевченкові та всьому тренерському штабу за можливість приєднатися до збірної.

"Наші завдання як завжди – максимально високі. З мого боку буду надавати достатньо знань, які в мене є", – сказав він.

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