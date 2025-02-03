Акторка розповіла, як проходила кастинг у Білоуса, який звинувачується у сексуальних домаганнях

Колишня студентка київського університету імені Карпенка-Карого Ліза Зайцева розповіла, як проходила кастинг до Молодого театру в Андрія Білоуса. Нагадаємо, що нещодавно його звинуватили у сексуальних домаганнях.

Акторка навчалася у виші з 2011 до 2016 року на курсі у Юрія Висоцького, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк. Його, до речі, також звинуватили в неетичній поведінці щодо студентів.

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Ліза Зайцева пригадала, що проходила індивідуальне прослуховування в Андрія Білоуса. Дівчина знімалася в телесеріалі "Клан Ювелірів", де мала спільні сцени з театральним режисером. У чоловіка була роль адвоката родини її героїні. Якось вони сиділи одні в "акторці" і Ліза спитала у нього, чи буде прослуховування у театрі.

Під час розмови Білоус спитав у Зайцевої, "що вона вміє, окрім того, що грати". Дівчина відповіла йому, що професійно займалася танцями 10 років, після чого той попросив її станцювати.

Дуже здивувалась. Я кажу: "Ні. От коли буде прослуховування, буде якийсь етап, де треба буде танцювати, я станцюю. Зараз я танцювати для вас не буду",

– зазначила Ліза Зайцева.

Андрій Білоус взяв у акторки її номер телефону, а потім запросив на прослуховування.

Я взяла свого одногрупника, ми підготували уривок. Я прийшла, показала, і потім він каже: "Пішли в мій кабінет",

– пригадала колишня студентка університету Карпенка-Карого.

Ліза Зайцева про прослуховування у Білоуса: дивіться відео онлайн

За словами Зайцевої, вона чула про неетичну поведінку Андрія Білоуса, але інформація була "розмитою". Дівчина зізналась, що їй було страшно йти в кабінет чоловіка. Однак у приймальні сиділа жінка, тому Ліза заспокоїлась.

Він почав питати про моїх батьків, які у мене стосунки з батьками. Я якось так дуже обережно відповідала і постійно говорила, що мене чекає мій однокурсник,

– розповіла Зайцева.

Ліза Зайцева зауважила, що Білоус нічого їй не пропонував, але розмова була "дуже кострубатою і дивною". Зрештою акторка не пройшла прослуховування до Молодого театру.

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