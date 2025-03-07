Він вдарив мене при дитині, – "Міс Україна Всесвіт" відверто розповіла про домашнє насильство

Днями "Міс Україна Всесвіт 2019" Анастасія Субота відверто зізналася, що стала жертвою домашнього насильства. У свіжому інтерв'ю дівчина розповіла, що починалося все добре, десь через рік вона помітила "перші дзвіночки абьюзу".

Спершу колишній кричав на модель, потім кілька разів розбив їй телефон, пише 24 Канал з посиланням на УНІАН. Після конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт" ситуація почала погіршуватися.

До слова "Міс Всесвіт Україна" стала жертвою домашнього насильства: модель шокувала фото в синцях

Анастасія Субота розповіла, що у 2020 році на 4 місяці розходилась з чоловіком. Річ у тім, що він побив модель, розніс квартиру і виламав міжкімнатні двері, а телефон дівчини викинув з вікна.

Я намагалась написати своїм близьким з комп'ютера. Тоді перший раз вони побачили, що трапилось,

– пригадала вона.

За словами Анастасії, у чоловіка були проблеми з алкоголем. Коли у 2021 році модель завагітніла, почався моральний булінг з його боку: говорив, що вона нікому не потрібна з дитиною, буде негарна та товста.

Важко було останні два роки. Ми більше проводили часу разом – це коли почалась війна і ми були за кордоном. Якщо таких жорстких років, то їх було три,

– зізналась Субота.

Через шість років "Міс Україна Всесвіт 2019" зрештою вирішила розірвати ці стосунки. Вона зрозуміла, що чоловік не зміниться, також з'явився страх, що дитина може залишитись без мами.

Анастасія Субота розповіла про абьюз у стосунках

Коли пара була в Україні, Анастасія Субота ні до кого не зверталася за допомогою, адже чоловіка знало чимало людей. Коли ж модель наважилась зізнатись рідним про домашнє насильство, колишній почав звинувачувати у всьому її. Вже в Австрії дівчина одного разу викликала поліцію, яка все задокументувала.

Дитина два рази бачила це все і чула крики, останній раз він її трішки штовхнув, я стала на її захист, і він вдарив мене при дитині. Вона завмерла. Мені було дуже боляче дивитися в її налякані очі. Тоді їй було два роки й чотири місяці.

– розповіла Анастасія.

Варто зазначити, що сім'я зустріла війну в ОАЕ: вони вилетіли з України 20 лютого 2022 року. Провели там два місяці й вирушили до Хорватії, де пробули 8 місяців. Моральне та фізичне насильство продовжувалось.

Мене морально рятувала тільки моя маленька донька. Потім ми переїхали до Австрії, у Відень. Там мені було трішки краще, бо він більшість часу проводив у Хорватії, я могла трішки заспокоїтись, проводити нормально час з дитиною, сісти й поїхати на машині в Україну, я дуже сумувала,

– зауважила модель.

У день народження чоловіка Анастасія Субота остаточно вирішила повернутися до України, оскільки він вкотре проявив агресію. Зараз вони не спілкуються, але колишній досі намагається нашкодити моделі.