Андрій Білоус, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, повернувся в Молодий театр

Театральний режисер Андрій Білоус, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, повернувся на посаду директора, художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру.

Про це повідомив сам Білоус у коментарі hromadske, передає Show 24.

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Андрій Білоус пояснив, що 10 лютого з власної ініціативи написав прохання відсторонити його від виконання обов'язків на місяць, аби "уникнути різноманітних спекуляцій".

Станом на 14 березня, як і раніше, у Департаменту культури (КМДА) немає правових підстав для відсторонення або звільнення мене з посади,

– заявив театральний режисер.

Крім того, виданню показали документ з департаменту, який підтверджує, що Андрія Білоуса відсторонили до 13 березня за власною заявою. До того ж співробітники Молодого театру надали hromadske запис їхньої зустрічі з Сергієм Анжияком – директором департаменту культури КМДА. Зустріч відбулася зранку 14 березня.

Він закликав усіх "ставитися з повагою до кожного члена колективу, якщо ми хочемо зберегти цей театр". Анжияк додав, що знову отримав скаргу щодо мобінгу, але не розповів про кого йдеться.

Для довідки! Мобінг – це діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної репутації у формі психологічного та економічного тиску.

Сергій Анжияк зазначив, що комісія, яка розглядала скарги на Андрія Білоуса, підготувала висновки. Однак наразі незрозуміло, як реалізувати деякі рекомендації, зокрема гендерне співвідношення складу акторів у виставах. Аби з'ясувати деталі, він зустрінеться з комісією 18 березня.

Інші рекомендації комісії:

розробити етичний кодекс театру;

проводити освітні тренінги про права людини, сексуальні домагання та способи себе захистити;

створити комітет, який розглядатиме скарги, що пов'язані з дискримінаційною поведінкою.

Ба більше, комісія запропонувала припинити контракт з Андрієм Білоусом, якщо департамент культури дійте до висновку, що його дії призвели до втрати довіри. Водночас Анжияк зауважив, що, згідно з законодавством, "втрата довіри" – це відповідальність за втрату культурно-матеріальних цінностей. Він хоче уточнити, чи комісія досліджувала це питання.

Що цьому передувало