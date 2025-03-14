Андрій Білоус, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, повернувся в Молодий театр
- Андрій Білоус повернувся на посаду директора та художнього керівника Молодого театру після тимчасового відсторонення.
- Комісія, що розглядала скарги на Білоуса, підготувала рекомендації, зокрема створення етичного кодексу та проведення освітніх тренінгів, а також запропонувала можливе припинення контракту з ним.
Театральний режисер Андрій Білоус, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, повернувся на посаду директора, художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру.
Про це повідомив сам Білоус у коментарі hromadske, передає Show 24.
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Андрій Білоус пояснив, що 10 лютого з власної ініціативи написав прохання відсторонити його від виконання обов'язків на місяць, аби "уникнути різноманітних спекуляцій".
Станом на 14 березня, як і раніше, у Департаменту культури (КМДА) немає правових підстав для відсторонення або звільнення мене з посади,
– заявив театральний режисер.
Крім того, виданню показали документ з департаменту, який підтверджує, що Андрія Білоуса відсторонили до 13 березня за власною заявою. До того ж співробітники Молодого театру надали hromadske запис їхньої зустрічі з Сергієм Анжияком – директором департаменту культури КМДА. Зустріч відбулася зранку 14 березня.
Він закликав усіх "ставитися з повагою до кожного члена колективу, якщо ми хочемо зберегти цей театр". Анжияк додав, що знову отримав скаргу щодо мобінгу, але не розповів про кого йдеться.
Для довідки! Мобінг – це діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної репутації у формі психологічного та економічного тиску.
Сергій Анжияк зазначив, що комісія, яка розглядала скарги на Андрія Білоуса, підготувала висновки. Однак наразі незрозуміло, як реалізувати деякі рекомендації, зокрема гендерне співвідношення складу акторів у виставах. Аби з'ясувати деталі, він зустрінеться з комісією 18 березня.
Інші рекомендації комісії:
- розробити етичний кодекс театру;
- проводити освітні тренінги про права людини, сексуальні домагання та способи себе захистити;
- створити комітет, який розглядатиме скарги, що пов'язані з дискримінаційною поведінкою.
Ба більше, комісія запропонувала припинити контракт з Андрієм Білоусом, якщо департамент культури дійте до висновку, що його дії призвели до втрати довіри. Водночас Анжияк зауважив, що, згідно з законодавством, "втрата довіри" – це відповідальність за втрату культурно-матеріальних цінностей. Він хоче уточнити, чи комісія досліджувала це питання.
Що цьому передувало
- 10 лютого біля Молодого театру та Київської міської державної адміністрації відбулася акція протесту з вимогою відсторонити Андрія Білоуса, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, від роботи у театрі.
- У той же день поліція відкрила кримінальне провадження проти Андрія Білоуса. Театральний режисер заявив, що відкритий до розслідування. Згодом у КМДА повідомили, що його відсторонять від посади директора, художнього керівника Молодого театру.
- Нагадаємо, що Софія Сапожнік першою звинуватила Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях. Дівчина раніше навчалася в його майстерні при КНУТКіТ імені Івана Карпенка-Карого.