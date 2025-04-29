Андрій Білоус, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, здобув звання доцента

Режисеру та викладачеві університету імені Карпенка-Карого Андрію Білоусу надали звання доцента. Раніше він повернувся на роботу в Молодий театр попри звинувачення в домаганнях.

Вчене звання доцента Андрію Білоусу присвоїло Міністерство освіти. Про це пише Show 24 з посиланням на наказ №641. До теми Робиш те, що тобі огидно, – зірка "Скаженого весілля" вперше розповіла про пережите домагання Це рішення ухвалила Атестаційна колегія Міносвіти. Наказ про присвоєння вченого звання опублікували 24 квітня.

Андрій Білоус здобув звання доцента / Скриншот з наказу Що відомо про скандал навколо Андрія Білоуса Наприкінці січні 2025 у мережі з'явилися перші звинувачення викладача КНУТКіТ Карпенка-Карого Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях. Колишня студентка закладу заявила, що режисер вимагав від неї інтимні фото, пропонував обговорювати сексуальні фантазії та поширював фото інших студенток. Університет звернувся до Нацполіції, а Білоуса відсторонили від викладання до завершення розслідування.

Андрій Білоус відкинув всі звинувачення та заявив, що проти нього створили "організовану кампанію", щоб нібито усунути з посади в театрі.

Працівники Молодого театру вимагали відсторонити Білоуса з посади директора й художнього керівника, на вулицях Києва проходили відповідні акції.

У березні Андрій Білоус повернувся на роботу до Молодого театру попри скандал. Він продовжує працювати там і надалі. У КМДА заявили, що його не можуть звільнити, оскільки немає відповідних правових механізмів.