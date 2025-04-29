29 квітня, 19:08
Андрій Білоус, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, здобув звання доцента
Основні тези
- Андрій Білоус, звинувачений у сексуальних домаганнях, здобув звання доцента.
- Раніше Білоус повернувся до роботи в Молодий театр, попри звинувачення у сексуальних домаганнях.
Режисеру та викладачеві університету імені Карпенка-Карого Андрію Білоусу надали звання доцента. Раніше він повернувся на роботу в Молодий театр попри звинувачення в домаганнях.
Вчене звання доцента Андрію Білоусу присвоїло Міністерство освіти. Про це пише Show 24 з посиланням на наказ №641.
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Це рішення ухвалила Атестаційна колегія Міносвіти. Наказ про присвоєння вченого звання опублікували 24 квітня.
Андрій Білоус здобув звання доцента / Скриншот з наказу
Що відомо про скандал навколо Андрія Білоуса
- Наприкінці січні 2025 у мережі з'явилися перші звинувачення викладача КНУТКіТ Карпенка-Карого Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях. Колишня студентка закладу заявила, що режисер вимагав від неї інтимні фото, пропонував обговорювати сексуальні фантазії та поширював фото інших студенток. Університет звернувся до Нацполіції, а Білоуса відсторонили від викладання до завершення розслідування.
- Андрій Білоус відкинув всі звинувачення та заявив, що проти нього створили "організовану кампанію", щоб нібито усунути з посади в театрі.
- Працівники Молодого театру вимагали відсторонити Білоуса з посади директора й художнього керівника, на вулицях Києва проходили відповідні акції.
- У березні Андрій Білоус повернувся на роботу до Молодого театру попри скандал. Він продовжує працювати там і надалі. У КМДА заявили, що його не можуть звільнити, оскільки немає відповідних правових механізмів.