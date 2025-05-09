Вони зробили публічну заяву про справу директора, художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса, якого звинувачують у сексуальних домаганнях. Відео на своїй фейсбук-сторінці поширила Вікторія Лимар, пише Show 24.

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Одна з акторок нагадала глядачам у залі, що Андрія Білоуса звинувачують у сексуальних домаганнях. Роками театральний режисер домагався до студенток, акторок та працівниць Молодого театру.

За словами акторки, до поліції подано чотири заяви, а також відкриті провадження за статтею про сексуальне насильство. Вона зауважила, що двоє потерпілих були неповнолітніми на момент вчинення злочину.

Інша акторка розповіла, що кримінальне провадження триває, але "особливого прогресу слідство не демонструє". Вона додала, що поліція не хотіла реєструвати подані заяви, поки суд не зобов'язав це зробити.

Прямо зараз ви подивилися виставу, яка наочно демонструє те, що насправді відбувається всередині театру, де головний герой є Андрій Білоус. Прямо зараз у цій залі знаходяться три дівчини, які свідчать про сексуальне насильство з боку Андрія Білоуса,

– сказала інша акторка.

За оцінкою акторів Молодого театру, понад 80% його працівниць постраждали від сексуальних домагань з боку Андрія Білоуса. Попри звинувачення, він продовжує обіймати свою посаду.

Актори Молодого театру попросили підтримати їх

Петиція про звільнення Андрія Білоуса вже набрала необхідну кількість підписів. Актори чекають, поки КМДА її розгляне. Вони попросили інших акторів, глядачів та митців підтримати їх та поширювати інформацію.

Не мовчіть. Не толеруйте насилля. Не дайте цій справі затихнути. Допоможіть нам доказати владі, що в сучасному суспільстві це не є нормою,

– звернулася до глядачів одна з акторок.

Актори подякували глядачам за підтримку та сподіваються на їхнє розуміння.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна закликала звільнити Андрія Білоуса з Молодого театру. Вона також опублікувала скриншоти листувань сексуального характеру театрального режисера з дівчатами.