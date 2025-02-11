Саліванчук поділилась, що знає викладачів Андрія Білоуса та Юрія Висоцького, тому в шоці з того, що зараз відбувається навколо них. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Ранок у великому місті".
Дивіться також Римма Зюбіна підтримала учасників протесту, які вимагали відсторонити Білоуса з посади
Анна Саліванчук розповіла, що не переживала сексуальні домагання від викладачів. Водночас вона зізналася, що чула про такі випадки, де згадувалися Білоус і Висоцький, та вважає, що це жахливо.
Однак акторка пригадала, що на початку свого навчання ледь не стала жертвою домагань від відомого фотографа Олександра Ктиторчука.
Коли ми приїхали в його студію, у нього по студії ходили голі молодесенькі дівчата. Я подумала, що це дивно. Він мені каже: "Ти мені дуже сподобалась. Давай я тебе завтра пофотографую, зроблю тобі безкоштовне портфоліо від самого Ктиторчука",
– розповіла Анна.
Саліванчук погодилася на пропозицію фотографа, адже ще не мала портфоліо. За словами жінки, Ктиторчук возив її по нічному Києву у власному авто, аби пофотографувати. Спершу він робив знімки, але потім Олександр завіз акторку майже до Конча-Заспи та почав жахливо поводитися.
В машині він починає класти ручку на мою ніжку і казати: "Ну що, ти вже готова?". Я запитую: "До чого?", а він відповідає: "Ну а як ти думала, я тебе фотографую так просто?". І він почав трошечки на мене напирати. Я беру його за косу і кажу: "Подивись, який ти страшний і старий. Вези мене на Лук'янівську, 69/71". І він мене повіз додому,
– пригадала акторка.
Що відомо про Олександра Ктиторчука
- Нагадаємо, що у січні цього року фотографа Олександра Ктиторчука засудили на 12 років 10 місяців за зґвалтування та розбещення неповнолітніх дівчат.
- Також чоловікові на три роки заборонили обіймати посади та "займатися діяльністю, пов'язаною з роботою із малолітніми та неповнолітніми".
- Впродовж 2017-2020 років Ктиторчук ґвалтував неповнолітніх та малолітніх дівчат, а під час фотосесій "вчиняв дії розпусного характеру". Фотограф визнав себе винним.