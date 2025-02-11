Саліванчук шокувала розповіддю, як ледь не стала жертвою домагань відомого фотографа
- Акторка Анна Саліванчук розповіла, як ледь не стала жертвою домагань від фотографа Олександра Ктиторчука, який намагався скористатися ситуацією під час фотосесії.
Українська акторка Анна Саліванчук розповіла історію, як ледь не стала жертвою домагань відомого фотографа Олександра Ктиторчука. Вона також висловилася стосовно секс-скандалів в університеті Карпенка-Карого, який свого часу закінчила.
Саліванчук поділилась, що знає викладачів Андрія Білоуса та Юрія Висоцького, тому в шоці з того, що зараз відбувається навколо них. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Ранок у великому місті".
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Анна Саліванчук розповіла, що не переживала сексуальні домагання від викладачів. Водночас вона зізналася, що чула про такі випадки, де згадувалися Білоус і Висоцький, та вважає, що це жахливо.
Однак акторка пригадала, що на початку свого навчання ледь не стала жертвою домагань від відомого фотографа Олександра Ктиторчука.
Коли ми приїхали в його студію, у нього по студії ходили голі молодесенькі дівчата. Я подумала, що це дивно. Він мені каже: "Ти мені дуже сподобалась. Давай я тебе завтра пофотографую, зроблю тобі безкоштовне портфоліо від самого Ктиторчука",
– розповіла Анна.
Саліванчук погодилася на пропозицію фотографа, адже ще не мала портфоліо. За словами жінки, Ктиторчук возив її по нічному Києву у власному авто, аби пофотографувати. Спершу він робив знімки, але потім Олександр завіз акторку майже до Конча-Заспи та почав жахливо поводитися.
В машині він починає класти ручку на мою ніжку і казати: "Ну що, ти вже готова?". Я запитую: "До чого?", а він відповідає: "Ну а як ти думала, я тебе фотографую так просто?". І він почав трошечки на мене напирати. Я беру його за косу і кажу: "Подивись, який ти страшний і старий. Вези мене на Лук'янівську, 69/71". І він мене повіз додому,
– пригадала акторка.
Що відомо про Олександра Ктиторчука
- Нагадаємо, що у січні цього року фотографа Олександра Ктиторчука засудили на 12 років 10 місяців за зґвалтування та розбещення неповнолітніх дівчат.
- Також чоловікові на три роки заборонили обіймати посади та "займатися діяльністю, пов'язаною з роботою із малолітніми та неповнолітніми".
- Впродовж 2017-2020 років Ктиторчук ґвалтував неповнолітніх та малолітніх дівчат, а під час фотосесій "вчиняв дії розпусного характеру". Фотограф визнав себе винним.