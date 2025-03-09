Повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку телеведучої.

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Днями телеведуча виставила допис, у якому привітала Яніну Соколову з днем народження.

Стільки було за ці роки. І рак в нас обох, і війна, і телебачення, і театр. І діти народились, і кохання, і заміжжя, і розставання, і саме життя. Ти одна з найсильніших людей, які все одно вміють залишатись дуже жіночною у всіх своїх проявах, ти дуже щира і дуже чесна,

– написала Малахова.



Даша Малахова повідомила, що хворіє на рак / Скриншот з фейсбуку

Це й наштовхнуло користувачів на думку, що акторка хворіла на рак.

Після того, як про онкозахворювання Малахової почали писати в ЗМІ, вона опублікувала новий допис, де зазначила: "Приватні люди постять весь день, і все одно мають життя, про яке ви нічого не знаєте".



Даша Малахова висловилась про приватність особистого життя / Скриншот з фейсбуку

Водночас деталей свого онкозахворювання Даша Малахова не розкривала, але продовжує в соцмережах активно показувати власне життя. Зокрема, телеведуча розповіла, що 8 березня провела в колі подруг.

Даша Малахова показала, як провела 8 березня / Скриншоти з фейсбуку

Що відомо про рак у Яніни Соколової

Відома українська телеведуча та журналістка, зіткнулася з онкологічним захворюванням у 2018 році. Все почалося з погіршення самопочуття, через що вона звернулася до медиків. У державній клініці Соколовій спочатку поставили діагноз полікістоз і гормональний дисбаланс, рекомендуючи хірургічне втручання.

Проте, оскільки призначене лікування виявилося неефективним, а симптоми не зникали, телеведуча вирішила пройти додаткове обстеження в приватній клініці. Тоді стало зрозуміло, що в неї рак.

Боротьба з хворобою тривала сім місяців. За цей період Яніна пройшла через тридцять сеансів променевої терапії, чотири курси хімієтерапії, хірургічні втручання та втрату волосся. У найскладніші моменти її підтримували близькі люди, друзі та робота.

Врешті-решт телеведучій вдалося подолати онкологічне захворювання. Однак наслідком хвороби та лікування стало те, що вона більше не зможе мати дітей.