Не так давно дружина репера Б'янка Цензорі прийшла на церемонію премії Греммі оголеною, чим шокувала публіку. Однак екскохана Каньє Веста обрала менш відвертий образ, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
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Джулія Фокс вийшла на червону доріжку в тренчі бежевого кольору, а згодом оголила груди. Вони були вкриті якимось коричнево-помаранчевим матеріалом. Свій образ акторка доповнила бежевими туфлями на підборах Jimmy Choo, які прикрашали візерунки. Вона також зробила доволі епатажний макіяж, висвітливши брови та зробивши акцент на губах. Волосся модель зачесала назад.
Коротко про появу Б'янки Цензорі на Греммі-2025
- Нагадаємо, що на червоній доріжці 67-ї церемонії музичної премії Греммі Б'янка Цензорі спершу з'явилася у чорному хутряному пальті, яке потім скинула. Модель позувала перед камерами без білизни, на ній була лише прозора мінісукня, яка нічого не прикривала, та прозорі туфлі.
- Згодом Б'янка Цензорі та Каньє Вест покинули церемонію. У мережі з'явилися чутки, що подружжя навіть не запрошували на захід, а через епатажну появу вигнали.
- Однак репер був у списку номінантів. Покинути церемонію пара вирішила сама.