Екскохана Каньє Веста Джулія Фокс позувала топлес на червоній доріжці

Американська акторка та модель Джулія Фокс привернула до себе увагу під час Нью-йоркського тижня моди. Колишня дівчина Каньє Веста з'явилася на червоній доріжці I Only Wear MAC у досить відвертому образі.

Не так давно дружина репера Б'янка Цензорі прийшла на церемонію премії Греммі оголеною, чим шокувала публіку. Однак екскохана Каньє Веста обрала менш відвертий образ, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Джулія Фокс вийшла на червону доріжку в тренчі бежевого кольору, а згодом оголила груди. Вони були вкриті якимось коричнево-помаранчевим матеріалом. Свій образ акторка доповнила бежевими туфлями на підборах Jimmy Choo, які прикрашали візерунки. Вона також зробила доволі епатажний макіяж, висвітливши брови та зробивши акцент на губах. Волосся модель зачесала назад.

Коротко про появу Б'янки Цензорі на Греммі-2025