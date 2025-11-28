На кордоні обшукали команду Ірини Федишин і забрали лоти, які вони везли для допомоги ЗСУ

Ірина Федишин з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно допомагає військовим. Співачка дає концерти за кордоном та на Батьківщин, збираючи кошти на підтримку воїнів.

Днями вона з чоловіком Віталієм Човником, який також є її продюсером, відправилась у Нью-Йорк. Щоправда, дорога пройшла нелегко. Подружжя з командою декілька годин провело на кордоні з Польщею, оскільки їх затримали, довго обшукували й навіть забрали деякі лоти для благодійних аукціонів на підтримку Збройних сил України. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ірини Федишин.

Під час своїх виступів Ірина Федишин постійно проводить благодійні аукціони, де люди можуть придбати символічний сувенір за певну суму, яку згодом передають на допомогу ЗСУ. Для цього часто їй привозять пам'ятні речі з фронту, наприклад, гільзи, які оформляють як сувеніри. Водночас під час цієї поїздки частину з таких лотів довелося залишити на кордоні. Декілька годин команду ретельно перевіряли прикордонники.

Дуже була важка дорога до Варшави. Ледве встигли на літак. Вперше так довго проходила український кордон, а поляки подивилися, що українці нас тримали три години на кордоні, і собі почали до нас пильний огляд. Відправили наші два буси на яму. Ще такого детального огляду не проходила ніколи. Навіть взуття змусили зняти,

– поділилась співачка.

Ірина Федишин розповіла, що їх довго тримали на кордоні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Для довідки! "Відправили на яму" означає, що транспорт відправили на детальну перевірку на митниці, бо у митників з'явилися підозри щодо вантажу або документів.

Чоловік співачки, Віталій, додав, що всі документи на благодійні лоти були оформлені правильно.

Шкода, що маємо таку реальність. Шкода, що ті, хто везе допомогу, інколи проходять більше перешкод, ніж ті, кому ця допомога призначена. Але ми не зупинимось попри всі перепони,

– підкреслив продюсер в інстаграм-сторіс на своїй сторінці.

Чоловік Ірини Федишин обурився через те, що їх затримали на кордоні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про виступ Ірини Федишин у Нью-Йорку?