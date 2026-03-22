Тиск, приниження й погрози: дружина Павліка розповіла шокуючі деталі залаштунків його концерту
- Катерина Репяхова, дружина Віктора Павліка, висловила невдоволення організацією його ювілейного концерту, заявивши про психологічний тиск і приниження з боку організаторів.
- Репяхова вимагає публічних вибачень від Палацу "Україна" та перегляду внутрішньої культури спілкування, погрожуючи правовими діями у разі відсутності реакції.
21 березня народний артист України Віктор Павлік відіграв ювілейний концерт у Національному палаці мистецтв "Україна". Дружина співака, Катерина Репяхова, шокувала подробицями того, що відбувалось за лаштунками.
Репяхова вийшла на зв'язок до підписників в інстаграмі. Блогерка розповіла про неприпустиму поведінку організаторів концерту.
Катерина Репяхова поділилась, що те, що відбувалось за кулісами, "складно описати навіть словами". За словами блогерки, був "повний абсурд" і "напруження".
Я зіткнулась з психологічним тиском і приниженням, абсолютно незаслуженою агресією у свою сторону зі сторони організаторів концерту. Як наслідок, для мене цього концерту майже не існує. Я пам'ятаю лише перші кілька пісень. Далі – порожнеча,
– зізналась вона.
Репяхова додала, що зараз перебуває "в стані сильного шоку", тож їй потрібен час, щоб прийти до тями. Дружина Віктора Павліка подякувала підписникам за підтримку.
За словами Катерини, глядачам не дозволяли дарувати квіти Віктору Франковичу і танцювати. Блогерка зазначила, що ніяк не могла вплинути на ситуацію.
Репяхова також звернулась до Палацу "Україна". Блогерка очікує публічних вибачень від організаторів "за тон, форму спілкування та ставлення" до неї.
Те, що відбувалося, виходить за межі професійної етики й людської поваги. У мене є зафіксовані факти, включаючи погрози, які я отримувала,
– зазначила Катерина.
Дружина Павліка додала, що у неї попросили вибачення за кулісами, але підкреслила, що цього недостатньо, адже не хоче, аби подібна ситуація ставалася з іншими артистами та їхніми командами.
Окрім публічних вибачень, Репяхова вимагає від Палацу Україна "публічної позиції щодо перегляду внутрішньої культури спілкування та ставлення до людей і глядачів".
У разі відсутності будь-якої реакції я залишаю за собою право вирішувати ситуацію у правовому полі, оскільки в процесі комунікації були порушені норми закону. Я знаю, що я не єдина людина, яка стикалася з подібним ставленням у цих стінах. Різниця тільки в тому, що не кожен знаходить у собі сили про це сказати вголос,
– підсумувала блогерка.
Наразі представники Палацу "Україна" не прокоментували інцидент. Віктор Павлік також не висловився.
Хто з відомих людей був на концерті Віктора Павліка?
Зазначимо, що підтримати Віктора Павліка прийшли Оля Цибульська, Женя Янович, Анатолій Анатоліч з дружиною, Дмитро Кулеба та його кохана Світлана Павелецька.
Серед присутніх також були Павло та Марина Зіброви. Павлік довів народного артиста України до сліз під час виступу.
"Дві години пролетіли, як мить. І, зізнаюсь, я встиг навіть поплакати. Дякую тобі за ці щирі емоції, за ці сльози – вони повернули мене у ті часи, коли я сам їздив з оркестром, у мою молодість, у ті особливі миті, які назавжди залишаються в серці. Вітю, живи довго, твори, бо твої пісні вже безсмертні. Ти – артист з великої літери. Ти – легенда української сцени", – звернувся Зібров до Павліка після концерту.