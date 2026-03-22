Тиск, приниження й погрози: дружина Павліка розповіла шокуючі деталі залаштунків його концерту

21 березня народний артист України Віктор Павлік відіграв ювілейний концерт у Національному палаці мистецтв "Україна". Дружина співака, Катерина Репяхова, шокувала подробицями того, що відбувалось за лаштунками.

Репяхова вийшла на зв'язок до підписників в інстаграмі. Блогерка розповіла про неприпустиму поведінку організаторів концерту.

Катерина Репяхова поділилась, що те, що відбувалось за кулісами, "складно описати навіть словами". За словами блогерки, був "повний абсурд" і "напруження".

Я зіткнулась з психологічним тиском і приниженням, абсолютно незаслуженою агресією у свою сторону зі сторони організаторів концерту. Як наслідок, для мене цього концерту майже не існує. Я пам'ятаю лише перші кілька пісень. Далі – порожнеча,

– зізналась вона.

Репяхова додала, що зараз перебуває "в стані сильного шоку", тож їй потрібен час, щоб прийти до тями. Дружина Віктора Павліка подякувала підписникам за підтримку.

Катерина Репяхова про організаторів концерту / Скриншот з інстаграму блогерки

За словами Катерини, глядачам не дозволяли дарувати квіти Віктору Франковичу і танцювати. Блогерка зазначила, що ніяк не могла вплинути на ситуацію.

Катерина Репяхова про організаторів концерту / Скриншот з інстаграму блогерки

Репяхова також звернулась до Палацу "Україна". Блогерка очікує публічних вибачень від організаторів "за тон, форму спілкування та ставлення" до неї.

Те, що відбувалося, виходить за межі професійної етики й людської поваги. У мене є зафіксовані факти, включаючи погрози, які я отримувала,

– зазначила Катерина.

Дружина Павліка додала, що у неї попросили вибачення за кулісами, але підкреслила, що цього недостатньо, адже не хоче, аби подібна ситуація ставалася з іншими артистами та їхніми командами.

Окрім публічних вибачень, Репяхова вимагає від Палацу Україна "публічної позиції щодо перегляду внутрішньої культури спілкування та ставлення до людей і глядачів".

У разі відсутності будь-якої реакції я залишаю за собою право вирішувати ситуацію у правовому полі, оскільки в процесі комунікації були порушені норми закону. Я знаю, що я не єдина людина, яка стикалася з подібним ставленням у цих стінах. Різниця тільки в тому, що не кожен знаходить у собі сили про це сказати вголос,

– підсумувала блогерка.

Катерина Репяхова вимагає публічних вибачень від Палацу "Україна" / Скриншот з інстаграму блогерки

Наразі представники Палацу "Україна" не прокоментували інцидент. Віктор Павлік також не висловився.

