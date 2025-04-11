Учасники "Левів на джипі" разом з Андрієм Лузаном з'явилися у прямому ефірі, щоб висловитися про скандал. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал проєкту.

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Гумористи повідомили про закриття формату шоу "Ср*ч", де дві команди обговорювали різні теми та висловлювали думки "за" і "проти". За словами Андрія Лузана, цей формат мав знецінити конфлікти між людьми, однак завершився скандалом.

Як назвеш корабель, (так він і попливе, – Show 24). Ср*ч закінчився ср*чем,

– підсумували Валентин Міхієнко і Роман Щербан.

Андрій Лузан додав, що обговорив з усіма учасниками інцидент та підтвердив, що кожен негативно ставиться до насильства. Він підкреслив, що обрана тема була недоречною.

Це недоречна тема взагалі. У ній немає за і проти, у ній є конкретика. Якщо ми говоримо про стосунки між чоловіком і жінкою, тут немає бути ніякого примусу. Ні в одну, ні в іншу сторону, якщо це викликає дискомфорт,

– сказав комік і військовий.

Костянтин Трембовецький, який найбільше зіштовхнувся з критикою, перепросив за те, що послав глядачів на "Ранкавовому шоу" під час обговорення скандалу. Він пояснив, що був емоційним через велику кількість повідомлень у його соцмережах. Гуморист додав, що проблема була й у формулюваннях – на шоу не мало звучати слова "примус" тощо.

"Кожен з нас засуджує будь-яке насильство. Наша проблема в тому, що коли ми говорили, ми не розуміли, що говоримо про те, що може звучати як насильство", – сказав Трембовецький.

Наостанок Андрій Лузан від імені всього колективу попросив вибачення у тих, кого це зачепило.

Я вибачаюсь за те, що програма не подарувала тих емоцій, які має. Шоу створене, щоб знецінити будь-який конфлікт. Перед вами вибачились, кого це дійсно зачепило. Наша першочергова задача як комедійного каналу – викликати позитивні емоції, і дуже погано, коли щось викликало негативні емоції. Вам приноситься вибачення від усього колективу, бо я вважаю, що це і мене стосується,

– підсумував Андрій Лузан.

Чому виник скандал