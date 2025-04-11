Більше без "Ср*чів": "Леви на джипі" прокоментували скандальні жарти про секс без згоди

Учасники проєкту "Леви на джипі" вкотре прокоментували скандал, який виник через їхні висловлювання про секс без бажання партнерки. Цього разу до обговорення долучився один із засновників шоу Андрій Лузан, який зараз у ЗСУ.

Учасники "Левів на джипі" разом з Андрієм Лузаном з'явилися у прямому ефірі, щоб висловитися про скандал. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал проєкту.

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Гумористи повідомили про закриття формату шоу "Ср*ч", де дві команди обговорювали різні теми та висловлювали думки "за" і "проти". За словами Андрія Лузана, цей формат мав знецінити конфлікти між людьми, однак завершився скандалом.

Як назвеш корабель, (так він і попливе, – Show 24). Ср*ч закінчився ср*чем,

– підсумували Валентин Міхієнко і Роман Щербан.

Андрій Лузан додав, що обговорив з усіма учасниками інцидент та підтвердив, що кожен негативно ставиться до насильства. Він підкреслив, що обрана тема була недоречною.

Це недоречна тема взагалі. У ній немає за і проти, у ній є конкретика. Якщо ми говоримо про стосунки між чоловіком і жінкою, тут немає бути ніякого примусу. Ні в одну, ні в іншу сторону, якщо це викликає дискомфорт,

– сказав комік і військовий.

Костянтин Трембовецький, який найбільше зіштовхнувся з критикою, перепросив за те, що послав глядачів на "Ранкавовому шоу" під час обговорення скандалу. Він пояснив, що був емоційним через велику кількість повідомлень у його соцмережах. Гуморист додав, що проблема була й у формулюваннях – на шоу не мало звучати слова "примус" тощо.

"Кожен з нас засуджує будь-яке насильство. Наша проблема в тому, що коли ми говорили, ми не розуміли, що говоримо про те, що може звучати як насильство", – сказав Трембовецький.

Наостанок Андрій Лузан від імені всього колективу попросив вибачення у тих, кого це зачепило.

Я вибачаюсь за те, що програма не подарувала тих емоцій, які має. Шоу створене, щоб знецінити будь-який конфлікт. Перед вами вибачились, кого це дійсно зачепило. Наша першочергова задача як комедійного каналу – викликати позитивні емоції, і дуже погано, коли щось викликало негативні емоції. Вам приноситься вибачення від усього колективу, бо я вважаю, що це і мене стосується,

– підсумував Андрій Лузан.

Чому виник скандал