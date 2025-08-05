Крім того, Ліда зізналася, коли вперше мала інтим. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку "Нашого радіо".

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Так, з'ясувалося, що Lida Lee вперше поцілувалася, коли ще навчалася в школі. У 10 років вона вчилася цілуватися зі своєю подругою.

Мені подобався хлопець, а я не могла впасти обличчям в багнюку. Мені потрібно було впевнитися в тому, що я буду профі. Спочатку це був томат, а потім – подружка,

– розповіла співачка.

Водночас інтим співачка мала вже значно пізніше.

Перший секс у мене відбувся у 20 років. Я пізня дівчинка в цьому плані,

– поділилася Ліда.

Нагадаємо, напередодні наша редакція також мала щиру розмову з Lida Lee, де ми поспілкувалися про новий трек співачки, творчість під час великої війни та участь Ліди у популярних телешоу, зокрема, в "Холостячці".