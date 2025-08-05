Пізня дівчинка, – відома українська співачка розсекретила, коли втратила цноту
- Українська співачка Lida Lee розповіла, що вперше поцілувалася у 10 років зі своєю подругою, а перший інтимний досвід відбувся значно пізніше.
Українська співачка Lida Lee поділилася подробицями особистого життя. Під час візиту на радіо артистка розповіла про свій перший поцілунок.
Крім того, Ліда зізналася, коли вперше мала інтим. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку "Нашого радіо".
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Так, з'ясувалося, що Lida Lee вперше поцілувалася, коли ще навчалася в школі. У 10 років вона вчилася цілуватися зі своєю подругою.
Мені подобався хлопець, а я не могла впасти обличчям в багнюку. Мені потрібно було впевнитися в тому, що я буду профі. Спочатку це був томат, а потім – подружка,
– розповіла співачка.
Водночас інтим співачка мала вже значно пізніше.
Перший секс у мене відбувся у 20 років. Я пізня дівчинка в цьому плані,
– поділилася Ліда.
Нагадаємо, напередодні наша редакція також мала щиру розмову з Lida Lee, де ми поспілкувалися про новий трек співачки, творчість під час великої війни та участь Ліди у популярних телешоу, зокрема, в "Холостячці".