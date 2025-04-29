Єфросиніна, Тишкевич і не тільки: Богдана Бенюка розкритикували за позицію щодо домагань у ВНЗ

Актор Богдан Бенюк став на захист викладачів КНУТКіТ, яких звинуватили в харасменті та домаганнях. У відповідь його розкритикували – зокрема, висловилась Маша Єфросиніна та інші відомі особистості.

Богдан Бенюк захистив педагогів з університету Карпенка-Карого, яких звинуватили в домаганнях. Він назвав ситуацію "роздутою ЗМІ". Уривок з його заяви опублікувала на своїй сторінці Аліна Доротюк. Під дописом актора розкритикували, передає Show 24.

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Критично щодо позиції Богдана Бенюка висловились не тільки підписники й користувачі, але й публічні особи та відомі актори. Зокрема, Маша Єфросиніна нагадала про висновок комісії з дослідження конфлікту, де стали на бік акторок і порадили припинити співпрацю з Андрієм Білоусом. Ведуча додала, що жінкам досі доводиться самостійно боротись самим за себе, адже публічні чоловіки не стають на їхній бік.

Якби пан Богдан вимовив тут хоча б два речення: "Я проти домагань, проти притискання владою та маніпуляції впливом, бо це злочин", то навіть картина з театрами прийняла б зовсім інший розвиток подій – ці лицемірні збоченці припинили б так зухвало продовжувати знущатися з актрис, поки йде слідство!

– написала Маша Єфросиніна.

Маша назвала "ганьбою" слова Бенюка про "невдалих акторок" і порівняла його зі "співучасником змови покриття кривдників".

Також висловилась Катерина Тишкевич та інші

Катерина Тишкевич звернула увагу на момент, коли Богдан Бенюк відмовився продовжувати дискусію. Це сталось після того, як інтерв'юерка нагадала, що звинувачення лунали й від відомих акторів. Зокрема, й Катерина заявляла про випадки домагань з боку Юрія Висоцького.

Коли не спрацював заїжджений аргумент про неуспішних та ображених майстром, пан Бенюк просто вирішив змінити тему?

– написала Тишкевич.

У коментарях інші публічні особи та користувачі засудили Богдана Бенюка:

Співачка Абіє: "Боже, скажіть що це жарт! "Невдалі студентки"";

Катерина Захмарна: "Просто бридко слухати! Від кожної наступної фрази нудить ще більше. Невдалі акторки? Роздуте ЗМІ? Це ще вершина айсберга, насправді. Багато дівчат і хлопців досі не наважуються ділитися своїми історіями, зокрема через такі коментарі іменитих майстрів та їх колег";

"Шкода, що пан Білоус не переплутав листування зі студенткою з листуванням з паном Бенюком і не скинув йому свій статевий орган. Шкода, що він скинув його неповнолітній студентці, яка цього не просила";

"Яке позорище! Саме через таких тупих совєтських чєловєков жертви насилля бояться заявляти про скоєний над ними злочин, а насильники залишаються безкарними".

Однак додамо, що серед коментаторів були й ті, хто заступилися за Бенюка.

"Некоректно ставити запитання тому, хто непричетний і має облити брудом колег. Заради чого? Ради хайпу? Правильно відповів, принаймні толерантно. Мені сподобалась відповідь".

Як відповідь Бенюка прокоментувала Аліна Доротюк

Про відповідь Богдана Бенюка висловилась й сама інтерв'юерка у своєму телеграм-каналі. Вона вважає, що його слова про насильство були "невдалою і провальною в комунікації". Вона погодилась, що розслідування триває, але нагадала, що звучали десятки обвинувачень як до Андрія Білоуса, так і до Висоцького й Сомова.

Не варто створювати собі кумирів, перекладаючи відповідальність на радянське виховання – "що з нього взяти", "тоді всі такі були". І покривати насилля, шукаючи йому виправдання, коли нема жодного виправдання,

– підкреслила Аліна Доротюк.

Журналістка пояснила, що поставила Бенюку це запитання, бо він очолює кафедру акторської майстерності в Карпенка-Карого і викладає в Академії естрадного та циркового мистецтв. Тому актор є дотичним до теми насильства у вищих навчальних закладів.