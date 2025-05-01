Єфросиніна оприлюднила гучні деталі справи Білоуса: "Примушував до сексуального зв'язку"

Маша Єфросиніна відреагувала на справу Андрія Білоуса, якого звинувачують у сексуальних домаганнях. Громадська діячка закликала звільнити його з Молодого театру та нагадала, що відповідна петиція вже давно розміщена на сайті КМДА.

Маша Єфросиніна опублікувала скриншоти листувань сексуального характеру викладача КНУТКіТ ім. Івана Карпенка-Карого Андрія Білоуса з дівчатами. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм.

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Маша Єфросиніна зауважила, що серед студенток та акторок, з якими "працював" Андрій Білоус, були й неповнолітні. За словами громадської діячки, фотографію своїх геніталій він надсилав дівчині, якій не було 18 років.

Підбиратися до нових "жертв" йому допомагала асистентка. Використовуючи владу, обіцяючи перспективи й менторство, Білоус примушував дівчат до сексуального зв'язку з ним. "Опрацьовувати" дівчину він міг тижнями, місяцями, а інколи й роками, щоб вона "дозріла",

– йдеться у дописі.

Єфросиніна пригадала, що коли з'явилися перші повідомлення від студенток про сексуальні домагання з боку Андрія Білоуса, події розвивалися стрімко. У Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого розпочали службову перевірку та відсторонили викладача від роботи.

Водночас Андрій Білоус продовжує працювати у Молодому театрі. Директор департаменту культури КМДА Сергій Анжияк заявив, що правових підстав для звільнення театрального режисера немає.

Справа Андрія Білоуса

Раніше Білоус казав, що 10 лютого з власної ініціативи написав прохання, аби його відсторонили від виконання обов'язків на місяць, щоб "уникнути різноманітних спекуляцій". Згодом чоловік повернувся до роботи та "почувається доволі впевнено на своїй посаді", як зауважила Маша Єфросиніна.

Днями театральному режисеру надали звання доцента.

Громадська діячка також поділилась, що поліція розслідує кримінальні провадження за статтею про сексуальне насильство за заявами чотирьох потерпілих.

Я зустрілася з дівчатами театру… Чесно? В них стан відчаю та безпомічності. Але вони твердо налаштовані відстоювати себе до кінця. І я вирішила їх підтримати!,

– написала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна звертається до директора Департаменту культури КМДА Сергія Анжияка та мера Києва Віталія Кличка "з наполегливим проханням вжити всіх необхідних заходів для звільнення Андрія Білоуса з Молодого театру". На сайті Київської міської державної адміністрації розміщена відповідна петиція.