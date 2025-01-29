"Це була моя особиста травма": Єфросиніна назвала прізвище режисера, який її домагався

Днями громадська діячка та інфлюенсерка Маша Єфросиніна заявила, що у 18-річному віці, коли працювала на своєму першому телевізійному шоу, пережила домагання від режисера. Жінка назвала його прізвище.

Єфросиніна поділилась подробицями у коментарі "Сніданку з 1+1", передає 24 Канал. За словами інфлюєнсерки, якби режисер, який її домагався, був впливовою людиною, вона б розкрила його ім'я раніше.

До речі Єфросиніна шокувала зізнанням, що її домагався режисер у 18-річному віці: "Хотілося блювати"

В кожної є свій Талашко, Білоус, режисер. Я можу назвати його прізвище. Його прізвище було Матвєєв. Це нікому ні про що не каже. Можливо, він вже помер. Він був режисером одного проєкту. Повірте мені, якби це була впливова людина і багато що робила зараз в системі нашій медійній, я б давно розкрила його ім'я. Це була моя особиста травма,

– розповіла Маша Єфросиніна.

Варто зазначити, що Андрій Білоус, якого згадала громадська діячка, – це театральний режисер та викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Днями кілька колишніх студенток звинуватили його у сексуальних домаганнях. Поки триває службове розслідування, чоловіка відсторонили від викладацької діяльності. До речі, Білоус подав заяву у поліцію.

Володимир Талашко – український актор та режисер, який також викладав у цьому виші. У 2021 році колишні студенти звинуватили його у сексуальних домаганнях, однак той заперечував будь-які звинувачення. Згодом народний артист України написав заяву на звільнення з університету за власним бажанням.

Маша Єфросиніа заявила про домагання з боку режисера