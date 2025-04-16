За словами Лаури Пенлі, Нік Картер вчинив над нею сексуальне насильство приблизно у 2004 році, коли їй було близько 19 років. Співак спростував звинувачення у заяві, опублікованій його адвокатами, пише Show 24 з посиланням на People.

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Лаура Пенлі стверджує, що вони зустрічалися приблизно з грудня 2004 року до лютого 2005 року "для сексуально-інтимних стосунків" і бачилися приблизно кожні кілька тижнів, коли вона була в Лос-Анджелесі.

Жінка зазначила, що принаймні тричі секс був за згодою, але все нібито змінилося у квартирі Ніка Картера. За її словами, співак відмовився використовувати презерватив та говорив, що не хворіє на захворювання, які передаються статевим шляхом. Згідно з позовом, до цього Пенлі ніколи не мала незахищеного сексу.

Постраждала стверджує, що на початку 2005 року ходила на квартиру до Ніка Картера, але надіялась лише подивитися фільм з ним. Проте співак сказав "ні", бо "єдиною причиною, через яку вона була там, був секс".

Згідно з позовом Лаури Пенлі, учасник гурту Backstreet Boys вчинив над нею сексуальне насильство у своєму ліжку, попри те, що жінка кілька разів сказала "ні". Нік Картер нібито "не скористався засобами захисту, щоб запобігти поширенню інфекцій, що передаються статевим шляхом".

Постраждала зауважила, що їй казали мовчати про цей випадок, оскільки їй все одного ніхто не повірить. Через кілька місяців співак нібито попросив вибачення і жінка знову пішла до нього. Лаура Пенлі заявила, що вдруге зазнала сексуального насильства.

Лаурі Пенлі діагностували рак шийки матки

За словами жінки, Нік Картер "інфікував її різними хворобами, що передаються статевим шляхом, зокрема вірусом папіломи людини (ВПЛ)". Приблизно у липні 2005 року Лаура Пенлі нібито отримала позитивний результат на хламідіоз і гонорею, а у серпні їй діагностували рак шийки матки другої стадії.

Жінці довелося пройти численні процедури, що спричинило "сильний емоційний стрес, фізичні страждання, медичні проблеми, проблеми з інтимністю та інше". Також Лаура стверджує, що її нібито переслідували шанувальники Ніка Картера після того, як вона свідчила проти нього.

Пенлі вимагає відшкодування збитків у розмірі понад 15 000 доларів та аби справу розглядав суд присяжних. Нік Картер спростував звинувачення жінки через своїх адвокатів. Ба більше, у заяві йдеться, що він ніколи не зустрічався з Лаурою та "не мав жодних романтичних і сексуальних стосунків з нею".

Варто зазначити, що Лаура Пенлі стала четвертою жінкою, яка звинуватила Ніка Картера у сексуальному насильстві. Учасник гурту Backstreet Boys спростував усі звинувачення.

Раніше ми повідомляли, що британського актора та коміка Рассела Бренда звинуватили у сексуальних злочинах.