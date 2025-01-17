Ніл Ґейман відреагував на звинувачення у сексуальному насильстві: "Я далеко не ідеальна людина"

Днями знаменитого англійського письменника Ніла Ґеймана звинуватили у сексуальному насильстві. Вісім жінок заявили, що пережили домагання з боку автора серії коміксів "Пісочний чоловік".

Письменник вирішив порушити мовчання. Так, Ніл Ґейман спростував звинувачення у сексуальному насильстві, передає 24 Канал з посиланням на його сайт.

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Знаменитий письменник написав у дописі, що протягом багатьох місяців з жахом і тривогою спостерігав за інформацією, яка ширилася про нього в інтернеті. Весь цей час він мовчав з поваги до людей, які ділилися своїми історіями. Крім того, Ґейман не хотів привертати ще більше уваги до фейків.

За словами чоловіка, він завжди намагався дотримуватися приватності, бо вважав, що соціальні мережі – це не місце для розмов на важливі та особисті теми. Однак зараз Ніл відчуває, що має висловитися.

Коли я читаю ці останні розповіді, є моменти, які я наполовину впізнаю, і моменти, яких я не впізнаю, описи подій, які відбулися, змішані з тими, які категорично не відбувалися. Я далеко не ідеальна людина, але я ніколи ні ким не вступав у статеві стосунки без згоди. Ніколи,

– підкреслив Ніл Ґейман.

Ніл Ґейман / Фото з інстаграму письменника

Ніл Ґейман спростував звинувачення у сексуальному насильстві

Автор "Пісочного чоловіка" зізнався, що перечитав повідомлення, якими обмінювався з жінками. Тепер вони виглядають так само як і раніше: двоє людей насолоджуються сексуальними стосунками за згодою і хочуть бачитися знову. Ніл Ґейман розповів, що коли перебував у цих стосунках, вони здавалися йому щасливими.

І я також усвідомлюю, переглядаючи їх через роки, що я міг і повинен був зробити набагато краще. Я був емоційно недоступним, але водночас сексуально доступним, зосередженим на собі й не таким вдумливим, яким міг або мав бути. Очевидно, я недбало ставився до людських сердець і почуттів, і про це я дуже глибоко шкодую. Це було егоїстично з мого боку. Я був захоплений своєї власною історією та ігнорував чужі,

– зізнався письменник.

Ґейман розуміє, що йому не всі повірять, але докладатиме зусиль, аби заслужити довіру читачів. Він ще раз спростував звинувачення у сексуальному насильстві та назвав історії, які зараз поширюються, неправдивими. Письменник готовий нести відповідність за свої помилки, але не буде визнавати те, чого не робив.

Нагадаємо, ймовірні жертви Ніла Ґеймана стверджують, що пережили сексуальне насильство, коли письменник прожив у США, Новій Зеландії та Великобританії. Повідомляється, що наймолодшій постраждалій на той момент було 18 років. Згідно з заявами жінок, вони працювали на знаменитість.