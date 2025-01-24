Олександр Волошин зізнався, що після обстрілу "Охматдиту" та скандалу, у який він потрапив, у нього з'явилися проблеми з залежністю. Про це пише 24 Канал з посиланням на сторінку блогера.

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Після історії з "Охматдитом" перевернулося все життя й, напевно, це мене вбило. Зараз протягом року намагаюся заново народитися. І дуже часто я тікав від себе й думок в алкоголь, "траву" й інші наркотичні речовини. Після цієї ситуації я досі не прийшов до тями,

– сказав Волошин.

Олександр Волошин пригадав, що раніше умів виходити зі складних ситуацій, але тепер найменші труднощі вибивають його з колії. Проблема насамперед в алкоголі та наркотичних речовинах. Блогер зізнався, що кидав та повертався знову й знову, але настав час поставити у цьому крапку.

Олександр пояснив, що це відео записує насамперед для себе. Він хоче дотриматися слова та зупинити залежність принаймні на рік.

"Не можу сказати, що я наркоман чи алкоголік, але я зриваюся й воно мене вбиває. Не можу зібратися. Хочу сказати, що жодної краплі алкоголю чи будь-чого, що змінює стан, я не вживатиму до кінця року. Якщо зірвуся, то буду людиною, яка не тримає слово перед великою кількістю людей. А я так далі просто не зможу жити. Стримаю це слово", – наголосив блогер.

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Нагадаємо, після скандальних висловлювань про перемовини з Росією Олександр Волошин поскаржився на погрози та переслідування. Він виїхав з України.

Блогер певний час перебував в Іспанії, де збирався відкрити ФОП. Та згодом показався на Балі й розповів, що придбав там віллу. Така покупка могла обійтися йому близько у 120 тисяч доларів.