Відома українська акторка зізналась, що пережила домагання у театрі: "Пам'ятаю тваринний страх"

Українська акторка Олена Хохлаткіна розповіла, що зазнала домагань у театрі. Все більше людей діляться власним досвідом на тлі скандалу з викладачем університету Карпенка-Карого Андрієм Білоусом.

Народна артистка України поділилась, що у юні роки була закохана у театр до нестями, тому довіряла усім, хто прийшов туди раніше за неї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук Хохлаткіної.

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Вони – боги, вони – небожителі, вони знають краще, вони роблять все правильно, вони навчать тебе як стати, бути актором,

– написала акторка.

За словами Олени Хохлаткіної, театральні залаштунки – вагома частина шляху акторів, адже формує їхню особистість. Від того, хто буде поруч, залежить їхнє становлення, розвиток, світогляд та ставлення до театру, зазначила акторка. Народна артистка України розповіла про свої "кошмари закулісся".

Олена Хохлаткіна розповіла, як її домагалися

Хохлаткіна зізналась, що першим до неї в гримерку прийшов "артист середнього покоління – такий собі перший герой-любовник". Він хотів перевірити її доступність і "готовність поповнити свій список легких пригод".

Другий мій кошмар – це режисер, що майстерно і дуже несподівано хватав тебе за груди, коли ти зупинялася обличчям до розкладу. На більше він не був здатний. Був той, хто намагався посадити мене на коліна у своєму кабінеті. Всім, звісно, обломилось, але я пам'ятаю тваринний страх, який паралізує і мозок, і тіло юної недосвідченої дівчини,

– поділилась Олена Хохлаткіна.

Акторку обурюють розмови про те, що дівчата нібито самі провокують чоловіків. Вона підтримала жертв сексуальних домагань, які публічно про це заявили.

Нагадаємо, раніше на секс-скандал в університеті Карпенка-Карого відреагувала Ада Роговцева, яка свого часу здобула там освіту. Акторка підкреслила, що цьому вишу давно потрібні зміни, та підтримала студентів.