Олена Тополя відверто зізналась, що більше не зможе народити дітей, та пояснила чому
- Олена Тополя більше не може народити дітей через операцію, яку їй зробили після третьої вагітності, коли у неї розійшлися м'язи на животі.
- Тополя мала великий живіт під час вагітності донькою, що супроводжувалося болями, тому ухвалила рішення про операцію, яка залишила шрам, і тепер вона думає про татуювання або шліфування.
Співачка Олена Тополя зізналась, що більше не зможе народити дітей. Разом зі своїм чоловіком, солістом гурту АНТИТІЛА Тарасом Тополею, вона виховує синів Романа та Марка, а також доньку Марію.
Про це повідомляє Show 24. Олена пояснила, чому більше не зможе народити дітей в інтерв'ю OBOZ.UA.
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Олена Тополя пригадала, що під час третьої вагітності у неї повністю розійшлися м'язи на животі. Так, співачці довелося робити операцію, жінці поставили спеціальну сітку.
Чи хочемо ми четверту дитину? Я не думаю про це, тому що під час вагітності Марійкою у мене повністю розійшлися на животі м'язи. Мусила робити операцію, поставити спеціальну сітку. Я не можу фізично більше народжувати. Можливо, і є якісь варіанти, але це буде дуже небезпечно – і для мене, і для дитини,
– зізналась вона.
Олені Тополі зробили операцію
Тополя розповіла, що мала великий живіт, коли була вагітна донькою. У співачки були болі, потім вона не могла нормально їсти. Так, Олена ухвалила рішення про операцію, адже зрозуміла, що це не може продовжуватися.
Сітка тримається, все добре. Єдине, що я не побереглася після втручання – одразу і за кермо, і в далекі поїздки, і тренування спортом розпочала – не змогла сидіти на місці. І отримала через це досить широкий шрам на животі. Думаю тепер про татуювання або шліфування,
– розповіла Олена Тополя.
Крім того, Олена поділилась, що в юності не думала про дітей. Вона навіть була переконана, що ніколи не вийде заміж, адже вважала, що їй це не потрібно. Однак співачка не шкодує, що склалося по-іншому.
Раніше ми повідомляли про те, що Олені Тополя відмовили у візі США.