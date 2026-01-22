Їх в прямому етері оголосили Даніель Брукс та Льюїс Пулман. Відео опублікували на ютуб-каналі Oscars.
Цьогоріч українські фільми не потрапили у список претендентів на Оскар. Водночас номіновано російську стрічку.
Оголосили номінантів на Оскар-2026: дивіться відео онлайн
Найкращий фільм
- "Франкенштейн";
- "Гамнет";
- "Марті Супрім. Геній комбінацій";
- "Одна битва за іншою";
- "Буґонія";
- "F1";
- "Секретний агент";
- "Сентиментальна цінність";
- "Грішники";
- "Потяг у снах".
Найкраща режисерська робота
- Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")
- Раян Куґлер ("Грішники")
- Джош Сефді ("Марті Супрім)
- Йоакім Трієр ("Сентиментальна цінність")
- Хлоя Чжао ("Гамнет")
Найкращий актор
- Леонардо ДіКапріо ("Одна битва за іншою")
- Тімоті Шаламе ("Марті Супрім")
- Майкл Б. Джордан ("Грішники")
- Ітан Гоук ("Блакитний місяць")
- Ваґнер Мора ("Таємний Агент")
Найкраща акторка
- Джессі Баклі ("Гамнет")
- Роуз Бірн ("Я не залізна")
- Емма Стоун ("Буґонія")
- Кейт Гадсон ("Пісня любові")
- Ренате Рейнсве ("Сентиментальна цінність")
Найкращий актор другого плану
- Шон Пенн ("Одна битва за іншою")
- Бенісіо дель Торо ("Одна битва за іншою")
- Стеллан Скашґорд ("Сентиментальна цінність")
- Делрой Ліндо ("Грішники")
- Джейкоб Елорді ("Франкенштейн")
Найкраща акторка другого плану
- Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою")
- Вунмі Мосаку ("Грішники")
- Ель Феннінґ ("Сентиментальна цінність")
- Інґа Ібсдоттер Ліллеос ("Сентиментальна цінність")
- Емі Медіґан ("Зброя")
Найкращий мультфільм
- "Зоотрополіс 2"
- "Кейпоп-мисливиці на демонів"
- "Арко"
- "Еліо"
- "Маленька Амелі або герой дощу"
Найкращий іноземний фільм
- "Проста випадковість"
- "Таємний агент"
- "Сентиментальна цінність"
- "Сірат"
- "Голос Хінд Раджаб"
Найкращий повнометражний документальний фільм
- "Алабамське рішення"
- "Зустрінь мене у світлі надії"
- "Розсікаючи скелі"
- "Містер Ніхто проти Путіна"
- "Ідеальний сусід"
Найкращий ігровий короткометражний фільм
- "Пляма м'ясника"
- "Друг Дороти"
- "Історична драма Джейн Остін"
- "Співаки"
- "Двоє людей, що обмінюються слиною"