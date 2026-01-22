Їх в прямому етері оголосили Даніель Брукс та Льюїс Пулман. Відео опублікували на ютуб-каналі Oscars.

Цьогоріч українські фільми не потрапили у список претендентів на Оскар. Водночас номіновано російську стрічку.

Найкращий фільм

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Марті Супрім. Геній комбінацій";

"Одна битва за іншою";

"Буґонія";

"F1";

"Секретний агент";

"Сентиментальна цінність";

"Грішники";

"Потяг у снах".

Найкраща режисерська робота

Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")

Раян Куґлер ("Грішники")

Джош Сефді ("Марті Супрім)

Йоакім Трієр ("Сентиментальна цінність")

Хлоя Чжао ("Гамнет")

Найкращий актор

Леонардо ДіКапріо ("Одна битва за іншою")

Тімоті Шаламе ("Марті Супрім")

Майкл Б. Джордан ("Грішники")

Ітан Гоук ("Блакитний місяць")

Ваґнер Мора ("Таємний Агент")

Найкраща акторка

Джессі Баклі ("Гамнет")

Роуз Бірн ("Я не залізна")

Емма Стоун ("Буґонія")

Кейт Гадсон ("Пісня любові")

Ренате Рейнсве ("Сентиментальна цінність")

Найкращий актор другого плану

Шон Пенн ("Одна битва за іншою")

Бенісіо дель Торо ("Одна битва за іншою")

Стеллан Скашґорд ("Сентиментальна цінність")

Делрой Ліндо ("Грішники")

Джейкоб Елорді ("Франкенштейн")

Найкраща акторка другого плану

Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою")

Вунмі Мосаку ("Грішники")

Ель Феннінґ ("Сентиментальна цінність")

Інґа Ібсдоттер Ліллеос ("Сентиментальна цінність")

Емі Медіґан ("Зброя")

Найкращий мультфільм

"Зоотрополіс 2"

"Кейпоп-мисливиці на демонів"

"Арко"

"Еліо"

"Маленька Амелі або герой дощу"

Найкращий іноземний фільм

"Проста випадковість"

"Таємний агент"

"Сентиментальна цінність"

"Сірат"

"Голос Хінд Раджаб"

Найкращий повнометражний документальний фільм

"Алабамське рішення"

"Зустрінь мене у світлі надії"

"Розсікаючи скелі"

"Містер Ніхто проти Путіна"

"Ідеальний сусід"

Найкращий ігровий короткометражний фільм