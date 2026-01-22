Укр Рус
22 січня, 17:59
Оголосили номінантів на Оскар-2026: чи є в списку українські фільми

Софія Хомишин

У березні 2026 року відбудеться довгоочікувана церемонія нагородження Оскар. 22 січня стали відомі номінанти на 98-му кінопремію.

Їх в прямому етері оголосили Даніель Брукс та Льюїс Пулман. Відео опублікували на ютуб-каналі Oscars.

Цьогоріч українські фільми не потрапили у список претендентів на Оскар. Водночас номіновано російську стрічку.

Оголосили номінантів на Оскар-2026: дивіться відео онлайн 

Найкращий фільм

  • "Франкенштейн";
  • "Гамнет";
  • "Марті Супрім. Геній комбінацій";
  • "Одна битва за іншою";
  • "Буґонія";
  • "F1";
  • "Секретний агент";
  • "Сентиментальна цінність";
  • "Грішники";
  • "Потяг у снах".

Найкраща режисерська робота

  • Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")
  • Раян Куґлер ("Грішники")
  • Джош Сефді ("Марті Супрім)
  • Йоакім Трієр  ("Сентиментальна цінність")
  • Хлоя Чжао  ("Гамнет")

Найкращий актор

  • Леонардо ДіКапріо ("Одна битва за іншою")
  • Тімоті Шаламе ("Марті Супрім")
  • Майкл Б. Джордан ("Грішники")
  • Ітан Гоук ("Блакитний місяць")
  • Ваґнер Мора ("Таємний Агент")

Найкраща акторка 

  • Джессі Баклі ("Гамнет")
  • Роуз Бірн ("Я не залізна")
  • Емма Стоун ("Буґонія")
  • Кейт Гадсон ("Пісня любові")
  • Ренате Рейнсве ("Сентиментальна цінність")

Найкращий актор другого плану

  • Шон Пенн ("Одна битва за іншою")
  • Бенісіо дель Торо ("Одна битва за іншою")
  • Стеллан Скашґорд ("Сентиментальна цінність")
  • Делрой Ліндо ("Грішники")
  • Джейкоб Елорді ("Франкенштейн")

Найкраща акторка другого плану

  • Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою")
  • Вунмі Мосаку ("Грішники")
  • Ель Феннінґ ("Сентиментальна цінність")
  • Інґа Ібсдоттер Ліллеос ("Сентиментальна цінність")
  • Емі Медіґан ("Зброя")

Найкращий мультфільм

  • "Зоотрополіс 2"
  • "Кейпоп-мисливиці на демонів"
  • "Арко"
  • "Еліо"
  • "Маленька Амелі або герой дощу"

Найкращий іноземний фільм

  • "Проста випадковість"
  • "Таємний агент"
  • "Сентиментальна цінність"
  • "Сірат"
  • "Голос Хінд Раджаб"

Найкращий повнометражний документальний фільм

  • "Алабамське рішення"
  • "Зустрінь мене у світлі надії"
  • "Розсікаючи скелі"
  • "Містер Ніхто проти Путіна"
  • "Ідеальний сусід"

Найкращий ігровий короткометражний фільм

  • "Пляма м'ясника"
  • "Друг Дороти"
  • "Історична драма Джейн Остін"
  • "Співаки"
  • "Двоє людей, що обмінюються слиною"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

  • "Метелик"
  • "Вічнозелений"
  • "Дівчина, яка плакала про перли"
  • "Пенсійний план"
  • "Три сестри"

Найкращий адаптований сценарій

  • "Буґонія"
  • "Франкенштейн"
  • "Гамнет"
  • "Одна битва за іншою"
  • "Потяг у снах"

Найкращий оригінальний сценарій:

  • "Блакитний місяць"
  • "Це була лише випадковість"
  • "Марті Супрім. Геній комбінацій"
  • "Сентиментальна цінність"
  • "Грішники"

Найкращий кастинг

  • "Гамнет"
  • "Марті Супрім. Геній комбінацій"
  • "Одна битва за іншою"
  • "Таємний агент"
  • "Грішники"

Найкращі візуальні ефекти

  • "Аватар: вогонь і попіл"
  • "F1"
  • "Світ Юрського періоду: Відродження"
  • "Автобус у вогні"
  • "Грішники"

Найкраща оригінальна пісня

  • Dear Me ("Даян Воррен: Невтомна")
  • Golden ("Кейпоп-мисливиці на демонів")
  • I Lied To You ("Грішники")
  • Sweet Dreams of Joy  (Viva Verdi!)
  • Train Dreams ("Потяг у снах")

Найкраща операторська робота

  • "Франкенштейн"
  • "Грішники"
  • "Одна битва за іншою"
  • "Потяг у снах"
  • "Марті Супрім. Геній комбінацій"

Найкращий грим та зачіска

  • "Франкенштейн"
  • "Кокухо"
  • "Грішники"
  • "Незламний"
  • "Гидка сестра"

Найкраща робота художника-постановника

  • "Франкенштейн"
  • "Грішники"
  • "Одна битва за іншою"
  • "Гамнет"
  • "Марті Супрім. Геній комбінацій"

Найкращий монтаж

  • "Грішники"
  • "Одна битва за іншою"
  • "Марті Супрім. Геній комбінацій"
  • "Сентиментальна цінність"
  • "F1"
 

 