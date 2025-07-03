Стало відомо, що суд уже ухвалив рішення, чи звільняти репера під заставу. Пише Show 24 з посиланням на BBC.

До слова У США винесли вирок скандальному реперу P Diddy

Суд відмовив у звільненні P. Diddy під заставу. Адвокати знаменитості стверджували – небезпеки, що він кудись полетить немає, оскільки літак репера орендується на Гаваях. Однак суддя ухвалив рішення, що чоловік повинен залишатися у в'язниці до винесення вироку. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Федеральний судовий процес в Нью-Йорку тривав майже два місяці. Прокурори звинуватили Шона Комбса в тому, що він вів злочинну діяльність, метою якої була сексуальна торгівля жінками, використовуючи свій статус.

Присяжні виправдали репера за трьома з п'яти найсерйозніших звинувачень, перед тим радившись 13 годин. Чоловік й далі перебуватиме у федеральній в'язниці в Брукліні. Винести вирок мають 3 жовтня.

Адвокат P. Diddy просив звільнити репера

Адвокат P. Diddy закликав, аби суддя звільнив його клієнта. Він заявив, що репер ще до арешту відвідував програми для людей, яких звинуватили у домашньому насильстві, аби покращити свою поведінку. Ба більше, представник захисту знаменитості додав, що той не скоював насильство з 2018 року.

Проте колишня дівчина Шона Комбса, співачка Кессі Вентура, яка звинуватила його у насильстві, написала лист до суду, в якому йшлося про те, що репер становитиме небезпеку, якщо його звільнять. Суддя зазначив, що у внесенні застави відмовили, адже захист P. Diddy "визнав насильство в його особистих стосунках".

До речі, раніше наша редакція писала біографію репера P․ Diddy.