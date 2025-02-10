Правоохоронці повідомили, що дізналися про ймовірні домагання педагога з соціальних мереж. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

До речі "Геть Білоуса": під Молодим театром і КМДА влаштували акцію за відсторонення викладача КНУТКіТ

Колишні студенти та адміністрація університету імені Карпенка-Карого звернулися до Шевченківського управління поліції. Так, слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про сексуальне насильство.

Повідомляється, що наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці спілкуються з адміністрацією вищого навчального закладу, випускниками та викладачами. Триває досудове розслідування.

Варто зазначити, що у поліції Києва не вказали, що йдеться про викладача КНУТКіТ та режисера Молодого театру Андрія Білоуса. Однак джерела "Української правди" підтвердили цю інформацію.

Важливо додати, що сьогодні біля Молодого театру та Київської міської державної адміністрації розпочалися акції протесту з вимогою звільнити Андрія Білоуса з посади через звинувачення у сексуальних домаганнях.

Серед демонстрантів були актори з Молодого театру, Театру імені Лесі Українки, Театру на Подолі та театральної групи Rofl Monkey, що тримали у руках плакати, на яких було різні надписи: "Ні насиллю", "Театр має говорити", "Білоус – чорт", "Геть Білоуса" та інші.