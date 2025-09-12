Про це повідомляє The Guardian, пише Show 24. Під час поїздки принц Гаррі й команда його фонду "Ігри нескорених" хочуть детально описати нові ініціативи щодо підтримки реабілітації поранених.

До речі Фонд принца Гаррі пожертвує 500 000 доларів, щоб допомогти дітям з Гази та України

Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення. Ми можемо продовжувати показувати людське обличчя цієї війни та через що проходять люди. Ми повинні тримати це в центрі уваги людей. Я сподіваюся, що ця поїздка допоможе людям усвідомити це, бо легко втратити чутливість до того, що відбувається,

– сказав він у розмові з виданням.

Гаррі поділився, що спочатку його запросила до Києва Ольга Руднєва – генеральна директорка всеукраїнського центру воєнної травми Superhumans Center у Львові. Вони випадково зустрілися кілька місяців тому у США.