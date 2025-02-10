Римма Зюбіна підтримала учасників протесту, які вимагали відсторонити Білоуса з посади

Українська акторка Римма Зюбіна прийшла до Київської міської державної адміністрації, аби підтримати акцію протесту. Сьогодні демонстранти вимагали відсторонити від роботи художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса.

Раніше колишні студентки Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого звинуватили його у сексуальних домаганнях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

Не пропустіть Після мітингів у Києві: Андрія Білоуса відсторонять від роботи у Молодому театрі

Римма Зюбіна біля КМДА звернулася до учасників протесту та подякувала їм за те, що не мовчать.

Шалене щастя, що ви це підхопили, і не мовчіть. Як казав Євген Сверстюк, який відсидів за незалежність України багато років: "І один в полі воїн". Я вам дуже вдячна,

– сказала акторка.

Учасники акції підтримали акторку гучними оплесками.

Що відомо про акції протесту у Києві

Нагадаємо, що сьогодні під Молодим театром та КМДА відбулася акція протесту з вимогою відсторонити режисера та викладача КНУТКіТ Андрія Білоуса від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях. Підтримали киян студенти та молоді актори у Львові, які зібралися біля оперного театру.

Згодом стало відомо, що поліція Києва відкрила кримінальне провадження проти Андрія Білоуса. Сам викладач зробив заяву, в якій сказав, що відкритий до розслідування.

Після мітингу у КМДА заявили, що Андрія Білоуса відсторонять від посади директора-художнього керівника Молодого театру задля забезпечення об'єктивного розслідування і стабільної роботи театру.