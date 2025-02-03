Актриса рассказала, как проходила кастинг у Билоуса, который обвиняется в сексуальных домогательствах

Бывшая студентка киевского университета имени Карпенко-Карого Лиза Зайцева рассказала, как проходила кастинг в Молодой театр у Андрея Белоуса. Напомним, что недавно его обвинили в сексуальных домогательствах.

Актриса училась в вузе с 2011 до 2016 года на курсе у Юрия Высоцкого, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк. Его, кстати, также обвинили в неэтичном поведении в отношении студентов.

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Лиза Зайцева вспомнила, что проходила индивидуальное прослушивание у Андрея Билоуса. Девушка снималась в телесериале "Клан Ювелиров", где имела совместные сцены с театральным режиссером. У мужчины была роль адвоката семьи ее героини. Как-то они сидели одни в "актерке" и Лиза спросила у него, будет ли прослушивание в театре.

Во время разговора Белоус спросил у Зайцевой, "что она умеет, кроме того, что играть". Девушка ответила ему, что профессионально занималась танцами 10 лет, после чего тот попросил ее станцевать.

Очень удивилась. Я говорю: "Нет. Вот когда будет прослушивание, будет какой-то этап, где надо будет танцевать, я станцую. Сейчас я танцевать для вас не буду",

– отметила Лиза Зайцева.

Андрей Билоус взял у актрисы ее номер телефона, а потом пригласил на прослушивание.

Я взяла своего одногруппника, мы подготовили отрывок. Я пришла, показала, и потом он говорит: "Пошли в мой кабинет",

– вспомнила бывшая студентка университета Карпенко-Карого.

Лиза Зайцева о прослушивании у Билоуса: смотрите видео онлайн

По словам Зайцевой, она слышала о неэтичном поведении Андрея Билоуса, но информация была "размытой". Девушка призналась, что ей было страшно идти в кабинет мужчины. Однако в приемной сидела женщина, поэтому Лиза успокоилась.

Он начал спрашивать о моих родителях, какие у меня отношения с родителями. Я как-то так очень осторожно отвечала и постоянно говорила, что меня ждет мой однокурсник,

– рассказала Зайцева.

Лиза Зайцева заметила, что Билоус ничего ей не предлагал, но разговор был "очень корявым и странным". В конце концов актриса не прошла прослушивание в Молодой театр.

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