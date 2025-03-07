Он ударил меня при ребенке, – "Мисс Украина Вселенная" откровенно рассказала о домашнем насилии

На днях "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота откровенно призналась, что стала жертвой домашнего насилия. В свежем интервью девушка рассказала, что начиналось все хорошо, где-то через год она заметила "первые звоночки абьюза".

Сначала бывший кричал на модель, потом несколько раз разбил ей телефон, пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН. После конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" ситуация начала ухудшаться.

К слову "Мисс Вселенная Украина" стала жертвой домашнего насилия: модель шокировала фото в синяках

Анастасия Суббота рассказала, что в 2020 году на 4 месяца расходилась с мужем. Дело в том, что он избил модель, разнес квартиру и выломал межкомнатные двери, а телефон девушки выбросил из окна.

Я пыталась написать своим близким с компьютера. Тогда первый раз они увидели, что случилось,

– вспомнила она.

По словам Анастасии, у мужчины были проблемы с алкоголем. Когда в 2021 году модель забеременела, начался моральный буллинг с его стороны: говорил, что она никому не нужна с ребенком, будет некрасивая и толстая.

Тяжело было последние два года. Мы больше проводили времени вместе – это когда началась война и мы были за границей. Если таких жестких лет, то их было три,

– призналась Суббота.

Через шесть лет "Мисс Украина Вселенная 2019" в конце концов решила разорвать эти отношения. Она поняла, что мужчина не изменится, также появился страх, что ребенок может остаться без мамы.

Анастасия Суббота рассказала об абьюзе в отношениях

Когда пара была в Украине, Анастасия Суббота ни к кому не обращалась за помощью, ведь мужчину знало немало людей. Когда же модель решилась признаться родным о домашнем насилии, бывший начал обвинять во всем ее. Уже в Австрии девушка однажды вызвала полицию, которая все задокументировала.

Ребенок два раза видел это все и слышал крики, последний раз он ее немного толкнул, я стала на ее защиту, и он ударил меня при ребенке. Она замерла. Мне было очень больно смотреть в ее напуганные глаза. Тогда ей было два года и четыре месяца.

– рассказала Анастасия.

Стоит отметить, что семья встретила войну в ОАЭ: они вылетели из Украины 20 февраля 2022 года. Провели там два месяца и отправились в Хорватию, где пробыли 8 месяцев. Моральное и физическое насилие продолжалось.

Меня морально спасала только моя маленькая дочь. Затем мы переехали в Австрию, в Вену. Там мне было немного лучше, потому что он большую часть времени проводил в Хорватии, я могла немного успокоиться, проводить нормально время с ребенком, сесть и поехать на машине в Украину, я очень скучала,

– отметила модель.

В день рождения мужа Анастасия Суббота окончательно решила вернуться в Украину, поскольку он в очередной раз проявил агрессию. Сейчас они не общаются, но бывший до сих пор пытается навредить модели.