Андрей Белоус, которого обвинили в сексуальных домогательствах, получил звание доцента

Режиссеру и преподавателю университета имени Карпенко-Карого Андрею Белоусу присвоили звание доцента. Ранее он вернулся на работу в Молодой театр, несмотря на обвинения в домогательствах.

Ученое звание доцента Андрею Белоусу присвоило Министерство образования. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на приказ №641. К теме Делаешь то, что тебе противно, – звезда "Скаженого весілля" впервые рассказала о пережитом домогательстве Это решение приняла Аттестационная коллегия Минобразования. Приказ о присвоении ученого звания опубликовали 24 апреля.

Андрей Белоус получил звание доцента / Скриншот из приказа Что известно о скандале вокруг Андрея Билоуса В конце января 2025 года в сети появились первые обвинения преподавателя КНУТКиТ Карпенко-Карого Андрея Белоуса в сексуальных домогательствах. Бывшая студентка заведения заявила, что режиссер требовал от нее интимные фото, предлагал обсуждать сексуальные фантазии и распространял фото других студенток. Университет обратился в Нацполицию, а Билоуса отстранили от преподавания до завершения расследования.

Андрей Белоус отверг все обвинения и заявил, что против него создали "организованную кампанию", чтобы якобы отстранить от должности в театре.

Работники Молодого театра требовали отстранить Билоуса с должности директора и художественного руководителя, на улицах Киева проходили соответствующие акции.

В марте Андрей Белоус вернулся на работу в Молодой театр, несмотря на скандал. Он продолжает работать там и в дальнейшем. В КГГА заявили, что его не могут уволить, поскольку нет соответствующих правовых механизмов.