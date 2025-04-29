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Show24 Мировые знаменитости Андрей Белоус, которого обвинили в сексуальных домогательствах, получил звание доцента
29 апреля, 19:08
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Андрей Белоус, которого обвинили в сексуальных домогательствах, получил звание доцента

Мария Касий
Основні тези
  • Андрей Белоус, обвиненный в сексуальных домогательствах, получил звание доцента.
  • Ранее Билоус вернулся к работе в Молодой театр, несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах.

Режиссеру и преподавателю университета имени Карпенко-Карого Андрею Белоусу присвоили звание доцента. Ранее он вернулся на работу в Молодой театр, несмотря на обвинения в домогательствах.

Ученое звание доцента Андрею Белоусу присвоило Министерство образования. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на приказ №641.

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Это решение приняла Аттестационная коллегия Минобразования. Приказ о присвоении ученого звания опубликовали 24 апреля.


Андрей Белоус получил звание доцента / Скриншот из приказа

Что известно о скандале вокруг Андрея Билоуса

  • В конце января 2025 года в сети появились первые обвинения преподавателя КНУТКиТ Карпенко-Карого Андрея Белоуса в сексуальных домогательствах. Бывшая студентка заведения заявила, что режиссер требовал от нее интимные фото, предлагал обсуждать сексуальные фантазии и распространял фото других студенток. Университет обратился в Нацполицию, а Билоуса отстранили от преподавания до завершения расследования.
  • Андрей Белоус отверг все обвинения и заявил, что против него создали "организованную кампанию", чтобы якобы отстранить от должности в театре.
  • Работники Молодого театра требовали отстранить Билоуса с должности директора и художественного руководителя, на улицах Киева проходили соответствующие акции.
  • В марте Андрей Белоус вернулся на работу в Молодой театр, несмотря на скандал. Он продолжает работать там и в дальнейшем. В КГГА заявили, что его не могут уволить, поскольку нет соответствующих правовых механизмов.