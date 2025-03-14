Андрей Белоус, которого обвинили в сексуальных домогательствах, вернулся в Молодой театр

Театральный режиссер Андрей Белоус, которого обвинили в сексуальных домогательствах, вернулся на должность директора, художественного руководителя Киевского национального академического Молодого театра.

Об этом сообщил сам Билоус в комментарии hromadske, передает Show 24.

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Андрей Билоус объяснил, что 10 февраля по собственной инициативе написал просьбу отстранить его от исполнения обязанностей на месяц, чтобы "избежать различных спекуляций".

По состоянию на 14 марта, как и раньше, у Департамента культуры (КГГА) нет правовых оснований для отстранения или увольнения меня с должности,

– заявил театральный режиссер.

Кроме того, изданию показали документ из департамента, который подтверждает, что Андрея Белоуса отстранили до 13 марта по собственному заявлению. К тому же сотрудники Молодого театра предоставили hromadske запись их встречи с Сергеем Анжияком – директором департамента культуры КГГА. Встреча состоялась утром 14 марта.

Он призвал всех "относиться с уважением к каждому члену коллектива, если мы хотим сохранить этот театр". Анжияк добавил, что снова получил жалобу по моббингу, но не рассказал о ком идет речь.

Для справки! Моббинг – это действия работодателя или отдельных работников трудового коллектива, которые направлены на унижение достоинства и чести работника, его профессиональной репутации в форме психологического и экономического давления.

Сергей Анжияк отметил, что комиссия, которая рассматривала жалобы на Андрея Билоуса, подготовила выводы. Однако пока непонятно, как реализовать некоторые рекомендации, в частности гендерное соотношение состава актеров в спектаклях. Чтобы выяснить детали, он встретится с комиссией 18 марта.

Другие рекомендации комиссии:

разработать этический кодекс театра;

проводить образовательные тренинги о правах человека, сексуальных домогательствах и способах себя защитить;

создать комитет, который будет рассматривать жалобы, связанные с дискриминационным поведением.

Более того, комиссия предложила прекратить контракт с Андреем Билоусом, если департамент культуры придет к выводу, что его действия привели к потере доверия. В то же время Анжияк заметил, что, согласно законодательству, "потеря доверия" – это ответственность за потерю культурно-материальных ценностей. Он хочет уточнить, исследовала ли комиссия этот вопрос.

Что этому предшествовало