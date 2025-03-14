Андрей Белоус, которого обвинили в сексуальных домогательствах, вернулся в Молодой театр
- Андрей Билоус вернулся на должность директора и художественного руководителя Молодого театра после временного отстранения.
- Комиссия, рассматривавшая жалобы на Билоуса, подготовила рекомендации, в частности создание этического кодекса и проведение образовательных тренингов, а также предложила возможное прекращение контракта с ним.
Театральный режиссер Андрей Белоус, которого обвинили в сексуальных домогательствах, вернулся на должность директора, художественного руководителя Киевского национального академического Молодого театра.
Об этом сообщил сам Билоус в комментарии hromadske, передает Show 24.
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Андрей Билоус объяснил, что 10 февраля по собственной инициативе написал просьбу отстранить его от исполнения обязанностей на месяц, чтобы "избежать различных спекуляций".
По состоянию на 14 марта, как и раньше, у Департамента культуры (КГГА) нет правовых оснований для отстранения или увольнения меня с должности,
– заявил театральный режиссер.
Кроме того, изданию показали документ из департамента, который подтверждает, что Андрея Белоуса отстранили до 13 марта по собственному заявлению. К тому же сотрудники Молодого театра предоставили hromadske запись их встречи с Сергеем Анжияком – директором департамента культуры КГГА. Встреча состоялась утром 14 марта.
Он призвал всех "относиться с уважением к каждому члену коллектива, если мы хотим сохранить этот театр". Анжияк добавил, что снова получил жалобу по моббингу, но не рассказал о ком идет речь.
Для справки! Моббинг – это действия работодателя или отдельных работников трудового коллектива, которые направлены на унижение достоинства и чести работника, его профессиональной репутации в форме психологического и экономического давления.
Сергей Анжияк отметил, что комиссия, которая рассматривала жалобы на Андрея Билоуса, подготовила выводы. Однако пока непонятно, как реализовать некоторые рекомендации, в частности гендерное соотношение состава актеров в спектаклях. Чтобы выяснить детали, он встретится с комиссией 18 марта.
Другие рекомендации комиссии:
- разработать этический кодекс театра;
- проводить образовательные тренинги о правах человека, сексуальных домогательствах и способах себя защитить;
- создать комитет, который будет рассматривать жалобы, связанные с дискриминационным поведением.
Более того, комиссия предложила прекратить контракт с Андреем Билоусом, если департамент культуры придет к выводу, что его действия привели к потере доверия. В то же время Анжияк заметил, что, согласно законодательству, "потеря доверия" – это ответственность за потерю культурно-материальных ценностей. Он хочет уточнить, исследовала ли комиссия этот вопрос.
Что этому предшествовало
- 10 февраля возле Молодого театра и Киевской городской государственной администрации состоялась акция протеста с требованием отстранить Андрея Билоуса, которого обвинили в сексуальных домогательствах, от работы в театре.
- В тот же день полиция открыла уголовное производство против Андрея Билоуса. Театральный режиссер заявил, что открыт к расследованию. Впоследствии в КГГА сообщили, что его отстранят от должности директора, художественного руководителя Молодого театра.
- Напомним, что София Сапожник первой обвинила Андрея Белоуса в сексуальных домогательствах. Девушка ранее училась в его мастерской при КНУТКиТ имени Ивана Карпенко-Карого.