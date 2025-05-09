Они сделали публичное заявление о деле директора, художественного руководителя Молодого театра Андрея Билоуса, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Видео на своей фейсбук-странице распространила Виктория Лымарь, пишет Show 24.

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Одна из актрис напомнила зрителям в зале, что Андрея Белоуса обвиняют в сексуальных домогательствах. Годами театральный режиссер домогался до студенток, актрис и работниц Молодого театра.

По словам актрисы, в полицию подано четыре заявления, а также открыты производства по статье о сексуальном насилии. Она отметила, что двое потерпевших были несовершеннолетними на момент совершения преступления.

Другая актриса рассказала, что уголовное производство продолжается, но "особого прогресса следствие не демонстрирует". Она добавила, что полиция не хотела регистрировать поданные заявления, пока суд не обязал это сделать.

Прямо сейчас вы посмотрели спектакль, который наглядно демонстрирует то, что на самом деле происходит внутри театра, где главный герой является Андрей Белоус. Прямо сейчас в этом зале находятся три девушки, которые свидетельствуют о сексуальном насилии со стороны Андрея Билоуса,

– сказала другая актриса.

По оценке актеров Молодого театра, более 80% его работниц пострадали от сексуальных домогательств со стороны Андрея Белоуса. Несмотря на обвинения, он продолжает занимать свою должность.

Актеры Молодого театра попросили поддержать их

Петиция об увольнении Андрея Билоуса уже набрала необходимое количество подписей. Актеры ждут, пока КГГА ее рассмотрит. Они попросили других актеров, зрителей и художников поддержать их и распространять информацию.

Не молчите. Не терпите насилие. Не дайте этому делу затихнуть. Помогите нам доказать власти, что в современном обществе это не является нормой,

– обратилась к зрителям одна из актрис.

Актеры поблагодарили зрителей за поддержку и надеются на их понимание.

Напомним, ранее Маша Ефросинина призвала уволить Андрея Белоуса из Молодого театра. Она также опубликовала скриншоты переписок сексуального характера театрального режиссера с девушками.