Стало известно, на какой период Андрея Билоуса отстранили от руководства Молодым театром

Бывшие студентки Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого обвинили преподавателя Андрея Белоуса в сексуальных домогательствах. На днях его отстранили от руководства Молодым театром.

В Киевской городской государственной администрации ответили на запрос издания Forbes. Там рассказали, на какой перид Билоуса отстранили от исполнения обязанностей в театре, пишет 24 Канал.

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Директора и художественного руководителя Киевского национального академического Молодого театра Андрея Белоуса отстранили от должности на месяц из-за обвинений в сексуальных домогательствах. С 12 февраля по 13 марта его обязанности будет исполнять заместитель режиссера Ирина Грицуляк. Соответствующий указ был издан во вторник, 11 февраля. Белоус 12 лет возглавлял этот театр и поставил треть его репертуара.

Отметим! Ранее Андрея Билоуса отстранили от преподавания в КНУТКиТ на период расследования.

Что этому предшествовало

10 февраля возле Молодого театра и Киевской городской государственной администрации прошла акция протеста, демонстранты требовали отстранить Андрея Билоуса от работы в театре из-за скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах. Одна из участниц митинга разделась в знак протеста, однако в ситуацию вмешались правоохранители. Они забрали девушку в здание, чтобы выяснить, есть ли в ее действиях административное правонарушение.

Демонстранты передали открытое письмо мэру Киева Виталию Кличко с требованием отстранить Андрея Белоуса от исполнения обязанностей в Молодом театре на период расследования. Так, в КГГА отреагировали на обращение и сообщили, что мужчину отстранят от должности директора, художественного руководителя.

В тот же день стало известно, что полиция Киеве открыла уголовное производство против Андрея Белоуса по статье о сексуальном насилии. Сейчас продолжается досудебное расследование.