Саливанчук поделилась, что знает преподавателей Андрея Билоуса и Юрия Высоцкого, поэтому в шоке от того, что сейчас происходит вокруг них. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Утро в большом городе".
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Анна Саливанчук рассказала, что не переживала сексуальные домогательства от преподавателей. В то же время она призналась, что слышала о таких случаях, где упоминались Билоус и Высоцкий, и считает, что это ужасно.
Однако актриса вспомнила, что в начале своего обучения едва не стала жертвой домогательств от известного фотографа Александра Ктиторчука.
Когда мы приехали в его студию, у него по студии ходили голые молоденькие девушки. Я подумала, что это странно. Он мне говорит: "Ты мне очень понравилась. Давай я тебя завтра пофотографирую, сделаю тебе бесплатное портфолио от самого Ктиторчука",
– рассказала Анна.
Саливанчук согласилась на предложение фотографа, ведь еще не имела портфолио. По словам женщины, Ктиторчук возил ее по ночному Киеву в собственном авто, чтобы пофотографировать. Сначала он делал снимки, но потом Александр завез актрису почти до Конча-Заспы и начал ужасно вести себя.
В машине он начинает класть ручку на мою ножку и говорить: "Ну что, ты уже готова?". Я спрашиваю: "К чему?", а он отвечает: "Ну а как ты думала, я тебя фотографирую так просто?". И он начал немножечко на меня напирать. Я беру его за косу и говорю: "Посмотри, какой ты страшный и старый. Вези меня на Лукьяновскую, 69/71". И он меня повез домой,
– вспомнила актриса.
Что известно об Александре Ктиторчуке
- Напомним, что в январе этого года фотограф Александр Ктиторчук был осужден на 12 лет 10 месяцев за изнасилование и развращение несовершеннолетних девушек.
- Также мужчине на три года запретили занимать должности и "заниматься деятельностью, связанной с работой с малолетними и несовершеннолетними".
- В течение 2017-2020 годов Ктиторчук насиловал несовершеннолетних и малолетних девушек, а во время фотосессий "совершал действия развратного характера". Фотограф признал себя виновным.