Саливанчук шокировала рассказом, как едва не стала жертвой домогательств известного фотографа
Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала историю, как едва не стала жертвой домогательств известного фотографа Александра Ктиторчука. Она также высказалась относительно секс-скандалов в университете Карпенко-Карого, который в свое время закончила.
Саливанчук поделилась, что знает преподавателей Андрея Билоуса и Юрия Высоцкого, поэтому в шоке от того, что сейчас происходит вокруг них. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Утро в большом городе".
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Анна Саливанчук рассказала, что не переживала сексуальные домогательства от преподавателей. В то же время она призналась, что слышала о таких случаях, где упоминались Билоус и Высоцкий, и считает, что это ужасно.
Однако актриса вспомнила, что в начале своего обучения едва не стала жертвой домогательств от известного фотографа Александра Ктиторчука.
Когда мы приехали в его студию, у него по студии ходили голые молоденькие девушки. Я подумала, что это странно. Он мне говорит: "Ты мне очень понравилась. Давай я тебя завтра пофотографирую, сделаю тебе бесплатное портфолио от самого Ктиторчука",
– рассказала Анна.
Саливанчук согласилась на предложение фотографа, ведь еще не имела портфолио. По словам женщины, Ктиторчук возил ее по ночному Киеву в собственном авто, чтобы пофотографировать. Сначала он делал снимки, но потом Александр завез актрису почти до Конча-Заспы и начал ужасно вести себя.
В машине он начинает класть ручку на мою ножку и говорить: "Ну что, ты уже готова?". Я спрашиваю: "К чему?", а он отвечает: "Ну а как ты думала, я тебя фотографирую так просто?". И он начал немножечко на меня напирать. Я беру его за косу и говорю: "Посмотри, какой ты страшный и старый. Вези меня на Лукьяновскую, 69/71". И он меня повез домой,
– вспомнила актриса.
Что известно об Александре Ктиторчуке
- Напомним, что в январе этого года фотограф Александр Ктиторчук был осужден на 12 лет 10 месяцев за изнасилование и развращение несовершеннолетних девушек.
- Также мужчине на три года запретили занимать должности и "заниматься деятельностью, связанной с работой с малолетними и несовершеннолетними".
- В течение 2017-2020 годов Ктиторчук насиловал несовершеннолетних и малолетних девушек, а во время фотосессий "совершал действия развратного характера". Фотограф признал себя виновным.