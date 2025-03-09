Сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу телеведущей.

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На днях телеведущая выставила пост, в котором поздравила Янину Соколову с днем рождения.

Столько было за эти годы. И рак у нас обоих, и война, и телевидение, и театр. И дети родились, и любовь, и замужество, и расставание, и сама жизнь. Ты одна из самых сильных людей, которые все равно умеют оставаться очень женственной во всех своих проявлениях, ты очень искренняя и очень честная,

– написала Малахова.



Даша Малахова сообщила, что болеет раком / Скриншот с фейсбука

Это и натолкнуло пользователей на мысль, что актриса болела раком.

После того как об онкозаболевании Малаховой начали писать в СМИ, она опубликовала новий пост, где отметила: "Частные люди постят весь день, и все равно имеют жизнь, о которой вы ничего не знаете".



Даша Малахова высказалась о приватности личной жизни / Скриншот с фейсбука

В то же время деталей своего онкозаболевания Даша Малахова не раскрывала, но продолжает в соцсетях активно показывать собственную жизнь. В частности, телеведущая рассказала, что 8 марта провела в кругу подруг.

Даша Малахова показала, как провела 8 марта / Скриншоты с фейсбука

Что известно о раке у Янины Соколовой

Известная украинская телеведущая и журналистка, столкнулась с онкологическим заболеванием в 2018 году. Все началось с ухудшения самочувствия, из-за чего она обратилась к медикам. В государственной клинике Соколовой сначала поставили диагноз поликистоз и гормональный дисбаланс, рекомендуя хирургическое вмешательство.

Однако, поскольку назначенное лечение оказалось неэффективным, а симптомы не исчезали, телеведущая решила пройти дополнительное обследование в частной клинике. Тогда стало понятно, что у нее рак.

Борьба с болезнью длилась семь месяцев. За этот период Янина прошла через тридцать сеансов лучевой терапии, четыре курса химиотерапии, хирургические вмешательства и потерю волос. В самые сложные моменты ее поддерживали близкие люди, друзья и работа.

В конце концов телеведущей удалось преодолеть онкологическое заболевание. Однако следствием болезни и лечения стало то, что она больше не сможет иметь детей.