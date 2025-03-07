Алексей уже отреагировал на приглашение Дмитрия. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Потапа.
Не пропустите Экс-жена Остапчука показала свою квартиру в элитном районе Киева за 133 тысячи долларов
Так, Алексей Потапенко поделился в соцсетях, что сейчас находится в Лос-Анджелесе.
Встречи, переговоры и сессии с представителями музыкального шоу-бизнеса и киноиндустрии проходят в этом легендарном месте, здесь царит своя особая атмосфера,
– отметил продюсер.
Под постом Потапа актер Дмитрий Ступка предложил ему сходить на чай или кофе. Артист принял приглашение.
Дмитрий Ступка пригласил Потапа на встречу / Скриншот из инстаграма
Что известно о пребывании артистов за границей
- Дмитрий Ступка уехал в США на зиму 2021 года, в феврале 2022 года когда он возвращался домой, началось полномасштабное вторжение России. Поэтому актер застрял в Турции, впоследствии переехал в Варшаву, где работал в "Благотворительном фонде Богдана Ступки", а позже отправился в США, чтобы быть ближе к дочери. Ему разрешили въезд, несмотря на окончание туристической визы. Поэтому, Ступка до сих пор живет в Америке, но после войны планирует жить между Украиной и США, поскольку скучает по Киеву, родным и театру.
- Потап тоже встретил полномасштабную войну за рубежом. Все это время он проводит то в Европе, то в Америке, однако иногда все же появляется в Украине. Продюсер заявил, что выехал из Украины за границу легально. Однако в его разрешении на выезд есть пункт, который обязывает его вернуться.