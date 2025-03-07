Дмитрий Ступка пригласил Потапа на встречу в Лос-Анджелесе: как на это отреагировал рэпер

Дмитрий Ступка и Потап сейчас находятся за границей. Актер публично пригласил рэпера на встречу в Лос-Анджелесе, куда на днях приехал Потапенко.

Алексей уже отреагировал на приглашение Дмитрия. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Потапа.

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Так, Алексей Потапенко поделился в соцсетях, что сейчас находится в Лос-Анджелесе.

Встречи, переговоры и сессии с представителями музыкального шоу-бизнеса и киноиндустрии проходят в этом легендарном месте, здесь царит своя особая атмосфера,

– отметил продюсер.

Под постом Потапа актер Дмитрий Ступка предложил ему сходить на чай или кофе. Артист принял приглашение.



Дмитрий Ступка пригласил Потапа на встречу / Скриншот из инстаграма

Что известно о пребывании артистов за границей