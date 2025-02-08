Не так давно жена рэпера Бьянка Цензори пришла на церемонию премии Грэмми обнаженной, чем шокировала публику. Однако экс-возлюбленная Канье Уэста выбрала менее откровенный образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
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Джулия Фокс вышла на красную дорожку в тренче бежевого цвета, а впоследствии обнажила грудь. Они были покрыты каким-то коричнево-оранжевым материалом. Свой образ актриса дополнила бежевыми туфлями на каблуках Jimmy Choo, которые украшали узоры. Она также сделала довольно эпатажный макияж, высветлив брови и сделав акцент на губах. Волосы модель зачесала назад.
Коротко о появлении Бьянки Цензори на Грэмми-2025
- Напомним, что на красной дорожке 67-й церемонии музыкальной премии Грэмми Бьянка Цензори сначала появилась в черном меховом пальто, которое потом сбросила. Модель позировала перед камерами без белья, на ней было только прозрачное мини-платье, которое ничего не прикрывало, и прозрачные туфли.
- Впоследствии Бьянка Цензори и Канье Уэст покинули церемонию. В сети появились слухи, что супругов даже не приглашали на мероприятие, а из-за эпатажного появления выгнали.
- Однако рэпер был в списке номинантов. Покинуть церемонию пара решила сама.