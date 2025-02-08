Не так давно жена рэпера Бьянка Цензори пришла на церемонию премии Грэмми обнаженной, чем шокировала публику. Однако экс-возлюбленная Канье Уэста выбрала менее откровенный образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Джулия Фокс вышла на красную дорожку в тренче бежевого цвета, а впоследствии обнажила грудь. Они были покрыты каким-то коричнево-оранжевым материалом. Свой образ актриса дополнила бежевыми туфлями на каблуках Jimmy Choo, которые украшали узоры. Она также сделала довольно эпатажный макияж, высветлив брови и сделав акцент на губах. Волосы модель зачесала назад.

Коротко о появлении Бьянки Цензори на Грэмми-2025